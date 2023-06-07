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十年來最亮超新星現身風車星系 天文館：小望遠鏡可見

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天文館指出，「SN 2023ixf」屬於Ⅱ型超新星，是大質量恆星生命終結時，核心塌縮導致劇烈爆炸的結果，也是近十年來最亮。圖／天文館提供
天文館指出，「SN 2023ixf」屬於Ⅱ型超新星，是大質量恆星生命終結時，核心塌縮導致劇烈爆炸的結果，也是近十年來最亮。圖／天文館提供

日本天文科學家在上月20日凌晨於大熊座的M101星系（風車星系）中發現了一顆超新星，編號「SN 2023ixf」，天文館說明，這是繼2014年以來距離最近也最亮的，目前亮度約11等左右，在良好觀測條件下用小望遠鏡有機會看見。

天文館表示，天文學家平均每年發現數百顆超新星，大多因距離非常遙遠亮度很低，不過「SN 2023ixf」所在的風車星系距離僅約2100萬光年，相對較近，使其成為繼2014年出現的「SN 2014J」之後，十年來距離最近也最亮的超新星。

天文館說明，SN 2023ixf屬於Ⅱ型超新星，是大質量恆星生命終結時，核心塌縮導致劇烈爆炸的結果，亮度可遽增至太陽的十億倍，才能被觀察到，是研究恆星演化的重要線索。

天文館說，這類超新星在爆發後亮度會短暫上升再下降，目前SN 2023ixf的亮度仍處於高原期，約11等左右，比肉眼可見極限星等僅暗約60倍，在良好觀測條件下以小望遠鏡就有機會看見。

天文館 星系 日本

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