玫瑰控秒瘋狂！迪奧推玫瑰沐浴三步驟 飄出迷人花香

隨著氣溫變熱，每次回到家中，除了馬上開冷氣外，就是洗一個舒服的澡。許多女人最愛就是玫瑰花香，而迪奧的MISS DIOR就以玫瑰花香而著稱，為了讓女人每次沐浴充滿儀式感，特別推出MISS DIOR玫瑰沐浴儀式，一次有三款不同質地的香氛沐浴單品，創造出完美的沐浴儀式感。

MISS DIOR一直擁有著迷人玫瑰香氣，而且沐浴單品中，除了有甜美花香，還有著格拉斯玫瑰水，一整個散發超迷人香味，讓人一聞就愛上。

可以先使用MISS DIOR玫瑰泡泡沐浴露，讓沐浴第一步驟就很完美，獨特的粉紅晶透凝露質地，一遇到水就會變成綿密泡沫，可以溫柔清潔肌膚；然後MISS DIOR玫瑰去角質乳霜，有著獨特的乳霜質地，溫和代謝角質，最後的MISS DIOR玫瑰晶亮凝霜，讓肌膚持續保濕，還能散發迷人的珠光。