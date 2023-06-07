旅客被查扣加熱菸銷毀 控國健署健康風險評估沒配套「行政怠惰」

新菸害防制法今年3月22日上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，有民間團體今天在北市中正區台大校友會館開記者會指出，風險評估審查至今仍未定標準，關於申請表格、收費專戶、審查樣品的進口專案申請等配套措施都有缺漏，導致新的法規遲遲無法施行，民眾也無法提出健康風險評估審查申請，指控國健署行政怠惰。

被查扣加熱菸的民眾說，國健署一直卡關，讓他們無法在規定的3個月內，即6月22日前提出健康風險評估報告，更誇張的是，向國健署申請每款指定菸品的健康風險評估，竟要收費百萬元。

李小姐表示，國健署公告「指定菸品健康風險評估審查辦法」至今都沒有審查標準、如何收費等配套措施，自己是在2019年出國從日本返台，被查扣的加熱菸因為沒有通過評估，因此無法領回，最終將面臨被銷毀命運，更不說新法施行後，被查扣的人會被罰5萬至500萬元罰款。

資深媒體人彭華幹也跳出來，替陳情民眾說話，直指新菸防法實施後，國健署一直未核定指定菸品（加熱菸）的健康風險評估審查，海關查獲旅客攜帶加熱菸，就會被依法裁處。

彭華幹還說，新菸防法納管指定菸品加熱菸，禁止電子煙，明明法律已經通過，民眾卻沒得選擇，想繳稅合法購買都不行，都是因為政府不依法進行指定菸品的健康風險評估，是行政怠隋。

彭華幹表示，根據關務署統計，自2017年至今查扣將近8萬5000條、約1700萬支加熱菸，其中，在菸防法新制上路前被查扣的有5萬7000條，6月22日都將被銷毀，這是因為健康風險評估報告一直在國健署卡關，民眾才無法領回被查扣之物。