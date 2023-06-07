湯包、牛肉麵英文怎麼講？傳統小吃也有外語菜單 推銷在地美食做國民外交

知道湯包、牛肉麵英文要怎麼講嗎？嘉義市有家麵食館就條列出店裡每樣菜色英文菜單，湯包、小籠包、牛肉麵、陽春麵等等都有英文名；在傳統小吃店有這樣的中英文對照菜單倒是少見。

位於嘉義市民國路點心世界老闆蔡景煌1984年起在地經營近40年歷史，目前子女都在店裡幫忙，店家以湯包、蒸餃等點心類開始販售，逐漸增加麵食類，招牌以湯包、蒸餃、肉包、芝麻包等，其口味偏淡，反而符合現代人不喜歡太鹹、健康取向的口味，每到用餐時間客人川流不息。

店內裝設簡單，但用餐環境光潔明亮，尤其可以透過廚房旁的大片透明玻璃觀看老闆蔡景煌老師傅製作點心的手藝，現點現做，讓客人看得到吃得到，十分安心，也顯現店家的用心。

對於英文菜單，蔡景煌的女兒說，2001年政府在推外籍友善服務餐廳並頒給店家英文服務標章，由嘉義大學找當地幾家店家輔導，校方幫忙翻譯菜單，但是她覺得在菜單上翻譯得不是很道地，上網查詢資料、參考國際知名店家菜單且與外籍友人溝通後，才確定這樣的菜單。

店裡這些菜單經過她和弟弟整理後使用至今，也吸引不少外國朋友來這邊消費，方便他們點菜，如今成了店裡的一大特色。