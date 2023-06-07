快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

湯包、牛肉麵英文怎麼講？傳統小吃也有外語菜單 推銷在地美食做國民外交

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於嘉義市民國路的點心世界傳統美食。記者李宗祐／攝影
位於嘉義市民國路的點心世界傳統美食。記者李宗祐／攝影

知道湯包、牛肉麵英文要怎麼講嗎？嘉義市有家麵食館就條列出店裡每樣菜色英文菜單，湯包、小籠包、牛肉麵、陽春麵等等都有英文名；在傳統小吃店有這樣的中英文對照菜單倒是少見。

位於嘉義市民國路點心世界老闆蔡景煌1984年起在地經營近40年歷史，目前子女都在店裡幫忙，店家以湯包、蒸餃等點心類開始販售，逐漸增加麵食類，招牌以湯包、蒸餃、肉包、芝麻包等，其口味偏淡，反而符合現代人不喜歡太鹹、健康取向的口味，每到用餐時間客人川流不息。

店內裝設簡單，但用餐環境光潔明亮，尤其可以透過廚房旁的大片透明玻璃觀看老闆蔡景煌老師傅製作點心的手藝，現點現做，讓客人看得到吃得到，十分安心，也顯現店家的用心。

對於英文菜單，蔡景煌的女兒說，2001年政府在推外籍友善服務餐廳並頒給店家英文服務標章，由嘉義大學找當地幾家店家輔導，校方幫忙翻譯菜單，但是她覺得在菜單上翻譯得不是很道地，上網查詢資料、參考國際知名店家菜單且與外籍友人溝通後，才確定這樣的菜單。

店裡這些菜單經過她和弟弟整理後使用至今，也吸引不少外國朋友來這邊消費，方便他們點菜，如今成了店裡的一大特色。

她説，觀察外國朋友來這邊用餐比較喜歡湯包、蒸餃、包子之類點心，對於麵食類可能比較少接觸少消費。

2001年獲政府英語服務標章認證的店家。記者李宗祐／攝影
2001年獲政府英語服務標章認證的店家。記者李宗祐／攝影
點心世界的招牌湯包每籠有8個。記者李宗祐／攝影
點心世界的招牌湯包每籠有8個。記者李宗祐／攝影
鮮蝦大餛飩麵。記者李宗祐／攝影
鮮蝦大餛飩麵。記者李宗祐／攝影
傳統小吃店少見的中英文菜單。記者李宗祐／攝影
傳統小吃店少見的中英文菜單。記者李宗祐／攝影
每個餐桌上都有中英對照菜單。記者李宗祐／攝影
每個餐桌上都有中英對照菜單。記者李宗祐／攝影
點心世界的湯包。記者李宗祐／攝影
點心世界的湯包。記者李宗祐／攝影
透過玻璃窗可以看到老闆蔡景煌親自製作點心手藝。記者李宗祐／攝影
透過玻璃窗可以看到老闆蔡景煌親自製作點心手藝。記者李宗祐／攝影
店家疊滿蒸籠顯見生意熱絡。記者李宗祐／攝影
店家疊滿蒸籠顯見生意熱絡。記者李宗祐／攝影

英文 嘉義 老闆

延伸閱讀

統一超商「松山機場第二航廈美食商場」全新改裝登場！「星巴克特色馬克杯」遊客必收

統一超商拿下松機二航廈美食商場經營權 營運權至多10年

獨／遭冒名發文「再檢討我試試看」 北投牛肉麵業者已提告

牛肉麵業者認「抹布水煮麵」 網友爆吃完回家頻跑廁所

相關新聞

連收2間！「京都柚子豚骨拉麵」忠孝、師大店熄燈 粉絲超錯愕

日式拉麵在台灣獲得許多民眾喜愛，市場競爭也相當激烈。近期擁有4間分店的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，自6月起連收「忠孝店...

嫉妒台南人！京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店插旗台南

繼中目黑咖啡名店「ONIBUS COFFEE」插旗台北後，現在台灣的咖啡迷又盼到了來自京都的咖啡名店「here Kyot...

湯包、牛肉麵英文怎麼講？傳統小吃也有外語菜單 推銷在地美食做國民外交

知道湯包、牛肉麵英文要怎麼講嗎？嘉義市有家麵食館就條列出店裡每樣菜色英文菜單，湯包、小籠包、牛肉麵、陽春麵等等都有英文名...

這個品牌太狠了！民眾可試穿新跑鞋20天 不滿意就退費

adidas迎接盛夏時，也推出全新一代的訓練型ADIZERO BOSTON 12跑鞋，由奧運金牌好手參與研發測試，有著升級雙中底提供柔軟回彈性，還大膽的提供了民眾可試穿20天，在期限內只要不滿意就能辦理全額退費，這叫其他品牌該怎麼活？

紅紅面、綠能心？帝舵Le Locle新表廠 四知識解密

就像一個人的心臟和大腦是動力的來源，製表工廠則是一個品牌的根源。帝舵（TUDOR）今年發表了位於瑞士製表重鎮的力洛克全新...

水原希子、朴彩英Rosé都在戴 軟硬兼施鍊條包

一條金屬鍊帶加上一副皮革包身，鍊條包的魅力，正在無聲中訴說了軟與硬兩種質材的結合，也像一個人心中的兩種特質：可以堅毅、可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦