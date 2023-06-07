這個品牌太狠了！民眾可試穿新跑鞋20天 不滿意就退費

adidas迎接盛夏時，也推出全新一代的訓練型ADIZERO BOSTON 12跑鞋，由奧運金牌好手參與研發測試，有著升級雙中底提供柔軟回彈性，還大膽的提供了民眾可試穿20天，在期限內只要不滿意就能辦理全額退費，這叫其他品牌該怎麼活？

全新的ADIZERO BOSTON 12跑鞋，相較於前一代於中底、推進系統、鞋面都有感升級。adidas讓這雙鞋不僅使用與ADIOS PRO 3相同的LIGHTSTRIKE PRO，搭配全新LIGHTSTRIKE 2.0泡棉科技，進化成雙中底結構，緩震更提升15%，跑起來更柔軟回彈。利用ENGINEERED MESH技術進行不同密度織紋製成鞋面，強化支撐性；大底全掌採用耐磨的Continental™馬牌輪胎大底，在各種環境下保有良好抓地力。但更讓消費者有感的是adidas為了ADIZERO BOSTON 12跑鞋上市，還提供20天試跑鑑賞期，只要在即日起到6月21日，於指定通路購買鞋款，期限內不滿意只要攜帶完整產品包裝，回原消費通路，就能辦理全額退費。

ASICS 代MAGIC SPEED 3競速型跑鞋，4,780元。圖／ASICS提供

而ASICS則是呈現第三代MAGIC SPEED 3競速型跑鞋來因應市場的需求，讓跑者不論是日常訓練或比賽，能以最佳狀態達成設定目標。全面升級的MAGIC SPEED 3鞋，搭載在具備全掌式碳纖維板TPU推進片的雙層中底，有助於跑者每次推蹬；同時雙層FF BLAST+中底，能讓整體腳感更加輕盈、回彈，減輕訓練時負擔。鞋面材質升級為由Nexkin材料製成的MOTION WRAP親膚透氣網眼鞋面，兼具高透氣性與良好包覆性。而且相較於過去同系列跑鞋，新款的MAGIC SPEED 3搭配了全掌式的碳纖維板片，價格卻沒因此大幅增加，具備市場競爭力。

FILA專業FLOAT ELITE慢跑鞋，3,680元。圖／FILA提供

另外，FILA則透過獨家Float+科技，打造專業FLOAT ELITE慢跑鞋，特色於輕量化中底能提供穩定性、出色緩震及推動力，鞋面採Premium Knit技術編織出輕量化襪套式鞋面，鞋舌與鞋面一體成型，適合長途賽程、訓練及競賽等高強度跑者選擇。