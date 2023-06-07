水原希子、朴彩英Rosé都在戴 軟硬兼施鍊條包

一條金屬鍊帶加上一副皮革包身，鍊條包的魅力，正在無聲中訴說了軟與硬兩種質材的結合，也像一個人心中的兩種特質：可以堅毅、可以柔韌。Saint Laurent推出夏日新款Jamie 4.3鍊條包，自2022秋冬小改款，並已獲日本名模、品牌代言人與台灣KOL先後配戴造型，儼然掀起一波新浪潮。

品牌代言人、BLACKPINK成員的朴彩英Rosé是以Jamie 4.3鍊條包搭配了橫條紋T恤、黑口罩與牛仔褲，搭配上金色鏈條與黑色包身，展現日常隨性；日模水原希子則展現柔軟身段，以銀色拼接削肩洋裝搭配了Jamie 4.3，回眸一望、別有幾分前衛獨立；「小美」林映維與趙岱新則紛紛以皮夾克搭配了黑色包款造型，透過柔軟的皮革相呼應，展現女性在堅毅形象下的甜美柔情。新款的Jamie 4.3鍊條包具有大型的翻蓋與雙鍊條，同時包款上並飾有YSL裝飾與Carré Rive Gauche縫線，結合柔軟的小羊皮，已可在Saint Laurent專賣店與ysl.com網站上購買。