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水原希子、朴彩英Rosé都在戴 軟硬兼施鍊條包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日模水原希子（左）、趙岱新（右）皆以黑色皮革的鍊條包搭配造型，展現皮革與金屬混搭的軟硬魅力。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
日模水原希子（左）、趙岱新（右）皆以黑色皮革的鍊條包搭配造型，展現皮革與金屬混搭的軟硬魅力。圖／Saint Laurent提供（合成圖）

一條金屬鍊帶加上一副皮革包身，鍊條包的魅力，正在無聲中訴說了軟與硬兩種質材的結合，也像一個人心中的兩種特質：可以堅毅、可以柔韌。Saint Laurent推出夏日新款Jamie 4.3鍊條包，自2022秋冬小改款，並已獲日本名模、品牌代言人與台灣KOL先後配戴造型，儼然掀起一波新浪潮。

品牌代言人、BLACKPINK成員的朴彩英Rosé是以Jamie 4.3鍊條包搭配了橫條紋T恤、黑口罩與牛仔褲，搭配上金色鏈條與黑色包身，展現日常隨性；日模水原希子則展現柔軟身段，以銀色拼接削肩洋裝搭配了Jamie 4.3，回眸一望、別有幾分前衛獨立；「小美」林映維與趙岱新則紛紛以皮夾克搭配了黑色包款造型，透過柔軟的皮革相呼應，展現女性在堅毅形象下的甜美柔情。新款的Jamie 4.3鍊條包具有大型的翻蓋與雙鍊條，同時包款上並飾有YSL裝飾與Carré Rive Gauche縫線，結合柔軟的小羊皮，已可在Saint Laurent專賣店與ysl.com網站上購買。

此外Roger Vivier則有一款愛心造型的Love Clutch紅色緞面心型鑽扣迷你包，包款整體輪廓硬挺鮮明，加上火紅色與品牌經典的水晶鑽扣，閃耀氣場全開；Hogan的H-Bag肩背包則以燕麥白色荔枝皮搭配醒目的品牌首字母H Logo，修長圓弧的量體，也可當成手拿包使用；最後Bally則有一款To Go壓紋硬殼晚宴包，以輕巧的金色鏈條搭配壓上黑色的鱷魚皮革紋理，俏皮、貴氣也可愛，適合派對或約會使用。

To Go壓紋硬殼晚宴包，69,600元。圖／Bally提供
To Go壓紋硬殼晚宴包，69,600元。圖／Bally提供
Jamie 4.3鏈條手提包，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供
Jamie 4.3鏈條手提包，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出夏日新款Jamie 4.3鍊條包，並運用柔軟的小羊皮搭配金色雙鍊條與YSL細節。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出夏日新款Jamie 4.3鍊條包，並運用柔軟的小羊皮搭配金色雙鍊條與YSL細節。圖／Saint Laurent提供
燕麥白H-BAG肩揹包，29,800元。圖／HOGAN提供
燕麥白H-BAG肩揹包，29,800元。圖／HOGAN提供
身為Saint Laurent代言人的朴彩英Rosé，日前使用了新款Jamie 4.3鏈條手提包。圖／Saint Laurent提供
身為Saint Laurent代言人的朴彩英Rosé，日前使用了新款Jamie 4.3鏈條手提包。圖／Saint Laurent提供
Love Clutch紅色緞面心型鑽扣迷你包，63,000元。圖／Roger Vivier提供
Love Clutch紅色緞面心型鑽扣迷你包，63,000元。圖／Roger Vivier提供

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