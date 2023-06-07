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解鎖SodaStream「21 天氣泡任務」 零元氣泡水機帶回家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SodaStream推出「21天氣泡任務」，挑戰任務即可零元抱走質感氣泡水機。圖／恆隆行提供
SodaStream推出「21天氣泡任務」，挑戰任務即可零元抱走質感氣泡水機。圖／恆隆行提供

想要健康消暑無負擔，沁涼的氣泡水肯定是夏日必備好選擇之一。SodaStream氣泡水機今年夏天首度推出「21天氣泡任務」活動，邀請消費者於指定時間內完成7項簡單的任務，即可免費獲得市價超過7,000元的SodaStream ART氣泡水機，一起打造健康又環保的質感生活。

首波活動報名自即日起至6月14日止，消費者只要於活動官方網站（https://sodastream-summer.hengstyle.com）報名並填寫資料，經審核通過即可收到SodaStream ART氣泡水機與任務盒，並於21天內成功挑戰7個指定任務上傳Instagram，氣泡水機即免費送。

SodaStream特別為此次活動設計專屬質感任務盒與7張創意任務卡，每張任務卡都有解鎖任務的關鍵，鼓勵消費者運用任務盒內提供的食材，包含台灣在地製成的「檸檬大叔」檸檬磚、以新鮮水果烘烤製成的「淡果香」天然果乾，以及強調以匠人手工研發製成的「SODAPRESS」糖漿調製氣泡飲，解鎖多種喝法；參與任務的民眾亦可自行發揮創意，使用SodaStream ART質感氣泡水機打出不同氣泡強度的氣泡水，感受微氣泡的香檳口感、多氣泡的雞尾酒口感以及嗆氣泡的汽水口感，或依據個人喜好，自製一杯獨特風味的氣泡調飲。

SodaStream「21 天氣泡任務」活動將分為2波段進行，將搭配「SodaStream ART氣泡水機」與「SodaStream TERRA氣泡水機」2款不同機型，募集廣大的品牌好友一起解鎖任務。於21天內依照任務卡順序及解鎖關鍵步驟，於Instagram上傳照片或影片、分享體驗心得，並標記專屬hashtag，經品牌審核後確認成功挑戰任務，即可免費獲得氣泡水機。

首波招募活動即日起至6月14日報名截止，審核通過後，消費者將可領取「SodaStream ART氣泡水機」與任務盒，並於6月 22日至7月12日期間內挑戰完成指定氣泡生活任務。第2波活動報名期間為7月3日至7月19日，消費者於7月 27日至8月16日使用「SodaStream TERRA氣泡水機」與任務盒完成指定任務，即可零元抱走氣泡水機。

「SodaStream 21天氣泡任務盒」內含任務卡、檸檬磚、天然果乾和SODAPRESS糖漿，邀請消費者一起解鎖美味氣泡喝法。圖／恆隆行提供
「SodaStream 21天氣泡任務盒」內含任務卡、檸檬磚、天然果乾和SODAPRESS糖漿，邀請消費者一起解鎖美味氣泡喝法。圖／恆隆行提供
「21天氣泡任務」搭配ART、TERRA2款質感SodaStream氣泡水機，採用專利快扣鋼瓶系統，輕鬆享受一壓升級的生活體驗。圖／恆隆行提供
「21天氣泡任務」搭配ART、TERRA2款質感SodaStream氣泡水機，採用專利快扣鋼瓶系統，輕鬆享受一壓升級的生活體驗。圖／恆隆行提供

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