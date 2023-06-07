Jisoo、珍妮佛倫羅斯風格美照 本色演繹DIOR新包

Dior於2022-2023秋冬時裝秀上，發表全新Lady 95.22包款，以現代風格重新詮釋品牌經典傳承：包身的外觀，讓人想起Lady Dior的經典輪廓線條，但在當今創意總監Maria Grazia Chiuri的重新演繹中，賦予Lady 95.22相較於Lady Dior之下更趨柔軟、更加圓潤的曲線，呼應女性身形輪廓 — 這種從女性觀點所詮釋的女性身形，也可見於Maria Grazia Chiuri對於品牌另一經典之作Bar Jacket的嶄新演繹。

Lady 95.22包款的命名擷取了經典Lady Dior提包首次發表之年份1995年，以及全新姿態回歸發表的2022年。創作出Lady Dior的時任配件設計師Daniela Puppa，自1979年加入Dior，以工業設計、時尚設計與室內空間規劃設計的背景下，一手打造並催生出身具建築美學感的Lady Dior；如今全新的Lady 95.22超現代的輪廓與微妙的弧度，同樣由深具經驗的Dior工坊以精湛工藝打造。在1995年時由當時創意總監Gianfranco Ferre所引進的經典符碼籐格紋（cannage），絎縫以黃金比例放大，更為吸睛。