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Jisoo、珍妮佛倫羅斯風格美照 本色演繹DIOR新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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Dior於2022-2023秋冬時裝秀上，發表全新Lady 95.22包款，以現代風格重新詮釋品牌經典傳承：包身的外觀，讓人想起Lady Dior的經典輪廓線條，但在當今創意總監Maria Grazia Chiuri的重新演繹中，賦予Lady 95.22相較於Lady Dior之下更趨柔軟、更加圓潤的曲線，呼應女性身形輪廓 — 這種從女性觀點所詮釋的女性身形，也可見於Maria Grazia Chiuri對於品牌另一經典之作Bar Jacket的嶄新演繹。

Lady 95.22包款的命名擷取了經典Lady Dior提包首次發表之年份1995年，以及全新姿態回歸發表的2022年。創作出Lady Dior的時任配件設計師Daniela Puppa，自1979年加入Dior，以工業設計、時尚設計與室內空間規劃設計的背景下，一手打造並催生出身具建築美學感的Lady Dior；如今全新的Lady 95.22超現代的輪廓與微妙的弧度，同樣由深具經驗的Dior工坊以精湛工藝打造。在1995年時由當時創意總監Gianfranco Ferre所引進的經典符碼籐格紋（cannage），絎縫以黃金比例放大，更為吸睛。

包款妝點結合金屬與皮革的手柄，綴以「D. I. O. R」金屬吊飾，令人聯想到迪奧先生的幸運飾物，亦是源自Lady Dior包款極具代表性與辨識度的經典設計。廣納品牌風格精髓的Lady 95.22，備有三種優雅尺寸：小型、中型和特大型，提供兩種雋永色調：深邃黑色與拿鐵白，並飾有稀有的釕色飾面或淡金飾面金屬。

Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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Dior品牌大使JISOO演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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95.22黑色籐格紋小羊皮小型提包配金把手，21萬元。圖／Dior提供
95.22黑色籐格紋小羊皮小型提包配金把手，21萬元。圖／Dior提供
95.22黑色籐格紋小羊皮中型提包配銀把手，23萬5,000元。圖／Dior提供
95.22黑色籐格紋小羊皮中型提包配銀把手，23萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使珍妮佛羅倫斯演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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Dior品牌大使JISOO演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包配金把手，21萬元。圖／Dior提供
95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包配金把手，21萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO演繹最新95.22包形象廣告。圖／Dior提供
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95.22黑色籐格紋小羊皮中型提包配金把手，23萬5,000元。圖／Dior提供
95.22黑色籐格紋小羊皮中型提包配金把手，23萬5,000元。圖／Dior提供
95.22拿鐵白籐格紋小羊皮中型提包配黑把手，23萬5,000元。圖／Dior提供
95.22拿鐵白籐格紋小羊皮中型提包配黑把手，23萬5,000元。圖／Dior提供

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