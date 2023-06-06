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香奈兒斜紋軟呢再進化！用寶石織成的TWEED de CHANEL

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tweed Cambon項鍊呈現本系列特色的V形胸飾線條，中央的太陽圖騰可拆卸轉換搭配於戒指、鍊節上或作為胸針，垂墜的水晶大小漸層變化，則是受到康朋街公寓的水晶吊燈設計啟發；黃金與白金鑲嵌3.19克拉 D FL Type IIa 明亮式切割主鑽、鑽石、黃鑽及白水晶，價格未定。記者孫曼／攝影
Tweed Cambon項鍊呈現本系列特色的V形胸飾線條，中央的太陽圖騰可拆卸轉換搭配於戒指、鍊節上或作為胸針，垂墜的水晶大小漸層變化，則是受到康朋街公寓的水晶吊燈設計啟發；黃金與白金鑲嵌3.19克拉 D FL Type IIa 明亮式切割主鑽、鑽石、黃鑽及白水晶，價格未定。記者孫曼／攝影

斜紋軟呢是香奈兒的品牌標誌。嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在1920年代發現了這種輕柔又保暖的布料，大膽將這原來是男士戶外活動穿著的材質引進女裝，歷經將近一世紀的演進，成為香奈兒品牌的標誌。

今（6月6）日，香奈兒於倫敦發表由品牌珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau創作的「TWEED DE CHANEL」頂級珠寶作品，共展出53件嶄新的創作，以黃金、珍珠與珍貴寶石及巧妙的鏤空取代羊毛，結合刺繡、流蘇、蕾絲鏤空等裝飾，生動地呈現斜紋軟呢織物紋理和豐富細節。以對品牌別具意義的數字5為主軸，系列匯聚5種全新珠寶編織、5種不同色彩、5個香奈兒女士鍾愛的符碼為主題 — 純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃太陽，及紅色獅子 — 打造斜紋軟呢的新篇章。其中，已搶先曝光的Tweed Royal項鍊不僅在設計與工藝上為系列集大成之作，也是單價最高的作品。

●更為精密進化的斜紋軟呢 全球首個以織品為主題的創作

在倫敦古蹟林德利大廳（Lindley Hall）的展出，首間沈浸式展間展出2020年時所發表的斜紋軟呢珠寶作品。在淡紫色薰衣草與粉色小花、乾草的芳香和粗獷岩石的襯托下，13件代表性作品經以新素材重新詮釋，金質絲線繩索所構織的首個斜紋軟呢篇章展現出布料的精髓，作為開啟本次設計的引子。銜接兩個展間的廊道，展出Patrice Leguéreau為此次設計繪製的斜紋軟呢編織細節圖，可見新作在編織手法的各種進化：有的緊密、有的疏鬆、有的織入繽紛寶石、有粗細線條的交錯、也有花式切割鑽石火光的碰撞。

新作為使織紋更顯立體，在編織時將環圈挑高，創造出更為寬鬆的效果，精美如刺繡的背面細節體現「內外皆美」精髓。例如為靈敏與服貼度而全新開發的鉸接系統，包含於作品背面用元素固定的馬眼形鍊節、小圓形及梨形裝飾，使珠寶更為柔軟靈動。多款戒指與珠寶的主石底座採用呼應主題符碼的設計；精心設計的扣頭，除了穩固和便於開闔，也裝飾呼應作品主題的圖騰。

大部分項鍊採用V形胸飾線條，戒指、手鍊和耳環則多帶狀設計，讓斜紋軟呢編織如真實布料包覆身體部位，凸顯中央的寶石或圖騰。這次更有大量作品採用對香奈兒女士別具意義的寶石，包括8月生日的金黃色調守護石帝王托帕石（香奈兒女士生於8月19日）、珍珠、水晶、黃鑽等。寶石用色更為鮮活的同時，也特別隱藏金屬底座部件呈現以寶石直接編織而成的視覺感。

●結合品牌5大經典符碼的第二篇章 搭配不同手法編織的斜紋軟呢

以珍珠鑽石等素材織就的緞帶主題共14件作品，呈現的是源自高級訂製服主題的「白色珠寶」，鏤空的絲帶環圈裝飾在織品上呈現細膩層次，有絲線放鬆垂墜的不收邊設計，也有斜紋軟呢編織中的不對稱款式，主鑽多為精選優質的Type IIA純淨美鑽。13件山茶花主題作品以玫瑰金和大量粉紅色剛玉營造柔美氣息，Tweed Camélia不僅是系列中唯一的領帶式項鍊，中央山茶花圖騰可拆卸為胸針配戴，點綴著小朵的山茶花的項鍊由上而下淺到深層次羅列的33顆未經加熱處理的粉紅剛玉，更足足耗時1年搜羅。

彗星主題以黑色縞瑪瑙、深藍青金石、鑽石、藍寶石緊密織成，搭配黃色剛玉的星星圖騰，顯得活潑又現代；同樣源自香奈兒女士太陽1932年「Bijoux de Diamands」鑽石珠寶系列的太陽圖騰，這次搭配以掐絲手法呈現光芒感的斜紋軟呢和金黃色調的璀璨寶石，並融入康朋街寓所的水晶燈的設計為墜飾。

獅子主題的設計以奔放的紅色、橘色和金黃色為主要色調，結合鍊條及獅子圖騰，以置中對稱的手法展現獅子的的尊貴氣勢，編織紋理綴飾如刺繡般的寶石。代表性的TWEED ROYAL套組，手鍊可分成獅子圖騰的紅寶石圓珠鍊和寶石斜紋軟呢鍊帶，組合或單獨配戴；如同指間戒的兩個圖騰也能組合或單戴，胸飾項鍊的獅首可拆卸轉換為胸針或項鍊墜飾，以多重可轉換的設計體現品牌的在技術上的精妙、實踐自由穿戴的願景。

延伸作品Tweed Icône戒指共五款設計，均採用相同形狀設計，每一枚戒指各自代表五個經典篇章之一，透過顏色和寶石詮釋以具象手法呈現於指托上。圖／香奈兒提供
延伸作品Tweed Icône戒指共五款設計，均採用相同形狀設計，每一枚戒指各自代表五個經典篇章之一，透過顏色和寶石詮釋以具象手法呈現於指托上。圖／香奈兒提供
銜接斜紋軟呢第一篇章與第二篇章間的長廊，展出珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau的設計手稿，鉅細彌遺地描繪每種編織方法的細節。記者孫曼／攝影
銜接斜紋軟呢第一篇章與第二篇章間的長廊，展出珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau的設計手稿，鉅細彌遺地描繪每種編織方法的細節。記者孫曼／攝影
系列單價最高的Tweed Royal項鍊，黃金與白金鑲嵌鑽石及紅寶石，約1億7,116萬6,000元。圖／香奈兒提供
系列單價最高的Tweed Royal項鍊，黃金與白金鑲嵌鑽石及紅寶石，約1億7,116萬6,000元。圖／香奈兒提供
可拆成兩件手環單獨，或組合配戴的Tweed Royal手鍊為17件獨一無二之作之一，約4,131萬6,000元。記者孫曼／攝影
可拆成兩件手環單獨，或組合配戴的Tweed Royal手鍊為17件獨一無二之作之一，約4,131萬6,000元。記者孫曼／攝影
不對稱設計的Tweed Lion耳環一側是獅首，另一側則是編織斜紋軟呢；白金與黃金鑲嵌3.05克拉馬眼形切割莫三比克紅寶石、一顆重約3.00克拉馬眼形切割紅寶石、鑽石、紅寶石、黃色剛玉和錳鋁榴石，1,859萬2,000元。圖／香奈兒提供
不對稱設計的Tweed Lion耳環一側是獅首，另一側則是編織斜紋軟呢；白金與黃金鑲嵌3.05克拉馬眼形切割莫三比克紅寶石、一顆重約3.00克拉馬眼形切割紅寶石、鑽石、紅寶石、黃色剛玉和錳鋁榴石，1,859萬2,000元。圖／香奈兒提供
漸層色調的Tweed Gabrielle戒指，黃金與鉑金鑲嵌約10.48克拉橢圓形切割錳鋁榴石、鑽石、黃色剛玉及錳鋁榴石，約900萬1,000元。圖／香奈兒提供
漸層色調的Tweed Gabrielle戒指，黃金與鉑金鑲嵌約10.48克拉橢圓形切割錳鋁榴石、鑽石、黃色剛玉及錳鋁榴石，約900萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒於倫敦林德利大廳展出品牌最新頂級珠寶TWEED DE CHANEL系列。記者孫曼／攝影
香奈兒於倫敦林德利大廳展出品牌最新頂級珠寶TWEED DE CHANEL系列。記者孫曼／攝影
Tweed Mademoiselle手鍊，白金鑲嵌約3.01克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、鑽石，約4,131萬6,000元。圖／香奈兒提供
Tweed Mademoiselle手鍊，白金鑲嵌約3.01克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、鑽石，約4,131萬6,000元。圖／香奈兒提供
獨一無二的Tweed Astral Ring戒指，黃金與白金鑲嵌約23.84克拉橢圓型切割藍寶石主石，配八顆未經加熱處理的藍色寶石、鑽石、黃鑽、藍寶石及瑪瑙，約5,784萬2,000元。圖／香奈兒提供
獨一無二的Tweed Astral Ring戒指，黃金與白金鑲嵌約23.84克拉橢圓型切割藍寶石主石，配八顆未經加熱處理的藍色寶石、鑽石、黃鑽、藍寶石及瑪瑙，約5,784萬2,000元。圖／香奈兒提供
TWEED DE CHANEL系列頂級珠寶發表會的主要展間以彩色色塊與光影呼應設計主題。記者孫曼／攝影
TWEED DE CHANEL系列頂級珠寶發表會的主要展間以彩色色塊與光影呼應設計主題。記者孫曼／攝影
為本系列唯一一款長項鍊Tweed Etoilé項鍊為獨一無二之作；黃金與白金鑲嵌14.71克拉枕形切割黃色剛玉、鑽石、黃色剛玉、青金石及瑪瑙，約2,715萬元。圖／香奈兒提供
為本系列唯一一款長項鍊Tweed Etoilé項鍊為獨一無二之作；黃金與白金鑲嵌14.71克拉枕形切割黃色剛玉、鑽石、黃色剛玉、青金石及瑪瑙，約2,715萬元。圖／香奈兒提供
首間展廳以蘇格蘭風景常見的花卉、岩石營造沈浸式體驗、構築斜紋軟呢的故鄉。記者孫曼／攝影
首間展廳以蘇格蘭風景常見的花卉、岩石營造沈浸式體驗、構築斜紋軟呢的故鄉。記者孫曼／攝影
Tweed Solaire戒指，黃金鑲嵌13.35克拉的馬眼形切割帝王托帕石、鑽石、黃玉及綠柱石，723萬元。圖／香奈兒提供
Tweed Solaire戒指，黃金鑲嵌13.35克拉的馬眼形切割帝王托帕石、鑽石、黃玉及綠柱石，723萬元。圖／香奈兒提供
系列單價最高的Tweed Royal項鍊，黃金與白金鑲嵌鑽石及紅寶石，約1億7,116萬6,000元。記者孫曼／攝影
系列單價最高的Tweed Royal項鍊，黃金與白金鑲嵌鑽石及紅寶石，約1億7,116萬6,000元。記者孫曼／攝影
TWEED DE CHANEL系列頂級珠寶發表會的主要展間以彩色色塊與光影呼應設計主題。記者孫曼／攝影
TWEED DE CHANEL系列頂級珠寶發表會的主要展間以彩色色塊與光影呼應設計主題。記者孫曼／攝影
Tweed Lion胸針，白金與黃金鑲嵌一顆約9.13克拉橢圓形切割坦桑尼亞紅色尖晶石，鑽石、紅寶石、尖晶石和錳鋁榴石，獅子圖騰可拆卸轉換搭配在鍊節上，約2,656萬元。圖／香奈兒提供
Tweed Lion胸針，白金與黃金鑲嵌一顆約9.13克拉橢圓形切割坦桑尼亞紅色尖晶石，鑽石、紅寶石、尖晶石和錳鋁榴石，獅子圖騰可拆卸轉換搭配在鍊節上，約2,656萬元。圖／香奈兒提供
Tweed Camélia項鍊背面可見如刺繡般精緻的細節，中央金屬底座亦呈現主題圖騰山茶花的造型。記者孫曼／攝影
Tweed Camélia項鍊背面可見如刺繡般精緻的細節，中央金屬底座亦呈現主題圖騰山茶花的造型。記者孫曼／攝影
本系列唯一一款領帶式項鍊Tweed Camélia項鍊，鑲嵌歷時12個月挑選33顆未經加熱處理的粉紅剛玉並經過重新切割。為一件獨一無二之作；粉紅金與白金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，中央山茶花圖騰可拆卸轉換為胸針，約4,131萬6,000元。圖／香奈兒提供
本系列唯一一款領帶式項鍊Tweed Camélia項鍊，鑲嵌歷時12個月挑選33顆未經加熱處理的粉紅剛玉並經過重新切割。為一件獨一無二之作；粉紅金與白金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，中央山茶花圖騰可拆卸轉換為胸針，約4,131萬6,000元。圖／香奈兒提供
背面以馬眼形鍊節將不同元素固定，猶如刺繡背面紋理的Tweed Poudré胸針，粉紅金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，山茶花圖騰可拆卸轉換搭配在鍊節，約619萬7,000元。圖／香奈兒提供
背面以馬眼形鍊節將不同元素固定，猶如刺繡背面紋理的Tweed Poudré胸針，粉紅金鑲嵌鑽石及粉紅剛玉，山茶花圖騰可拆卸轉換搭配在鍊節，約619萬7,000元。圖／香奈兒提供
「Toi & Moi」（你和我）戒指概念的Tweed Pétale戒指將斜紋軟呢呈現於戒指主體，在粉紅藍寶石周圍增添律動感；粉紅金鑲嵌鑽石及4.02克拉枕形切割粉紅剛玉，約1475萬6,000元。圖／香奈兒提供
「Toi & Moi」（你和我）戒指概念的Tweed Pétale戒指將斜紋軟呢呈現於戒指主體，在粉紅藍寶石周圍增添律動感；粉紅金鑲嵌鑽石及4.02克拉枕形切割粉紅剛玉，約1475萬6,000元。圖／香奈兒提供
鋪鑲斜紋軟呢線條化為長階梯形切割鑽石與水晶的Tweed Cambon耳環勾勒半個太陽的形狀；黃金與白金鑲嵌鑽石、黃鑽及白水晶，約1416萬5,000元。圖／香奈兒提供
鋪鑲斜紋軟呢線條化為長階梯形切割鑽石與水晶的Tweed Cambon耳環勾勒半個太陽的形狀；黃金與白金鑲嵌鑽石、黃鑽及白水晶，約1416萬5,000元。圖／香奈兒提供

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