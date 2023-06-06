昇恆昌618電商優惠 多款精品免稅價再折1068元

疫情解封，出國旅遊潮絡繹不絕，端午連假、暑期旅遊旺季緊接到來，出國旅遊人次可望再創新高。昇恆昌旗下二大官方電商平台，打造免稅優惠無界線的新電商消費型態，搶攻618電商大檔與端午連假旅遊商機，今年再度與三麗鷗聯手，推出品牌限定超萌Hello Kitty滿額禮、送出最高20%優惠折扣。

昇恆昌免稅購物網及宅配網推出618購物節多重優惠，即日起至6/30，全站購物滿額10%回饋，使用昇恆昌聯名卡再享9折優惠，最高20%折扣。首五日再加碼送購物金最高300元，下單滿額即可現抵，等於免稅價再7.7折。

6/10至6/16，除了有精選品牌如MCM、Marc Jacobs等限定商品折1,068元優惠外，還有美妝保養商品6.8折限時限量搶購；6/18、6/19再限時加碼168元購物金放送，期間另有LINE Pay點數回饋及10%回饋金的支付優惠，提供消費者更多支付優惠選項。另外，端午連假檔期6/12至6/25加碼購物金888元，消費滿15,000元即可現抵，連假期間有安出國排旅程的消費者，可把握這檔優惠。

昇恆昌618檔期與三麗鷗聯名推出Hello Kitty滿額禮，全站消費滿3,000元即可獲得Hello Kitty撞色針織袋，還有三個Hello Kitty造型別針任意搭配。全站消費折扣後滿8,000元可再獲得旅行三入組，包含迷你硬殼隨身手提箱、加厚柔軟室內拖鞋及親膚小手帕。6/17至6/19於昇恆昌宅配網購物不限金額，再贈送Hello Kitty環保飲料手提袋。