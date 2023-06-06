宋江代言帥照眼神太撩人 可慾可甜穿搭讓粉絲心跳漏拍

韓國「年下男」代表的宋江，擁有太平洋寬肩、大長腿讓人秒心動的名品身材，無論詮釋什麼服裝都適合，而且造型總能透出讓人心動的乾淨氣質，讓不少女性也想把男友打扮成他！美國休閒服飾品牌GUESS再度曝光由宋江詮釋的全新形象廣告，這一次他的眼神太撩人，讓粉絲們看了心臟都會漏跳一拍。

被譽為「Netflix親兒子」的南韓演員宋江，自出道以來累積過不少知名作品，不僅與多位女神合作過，也因為如同雕刻般的帥氣五官，讓他擁有高人氣，不過他預計將在今年入伍，所以未來想見到的機會也變少。在有新作品之前，GUESS則釋出全新夏季形象廣告，在其中宋江不時面對鏡頭展現朦朧眼神，搭配清新風格造型，既撩人也激起了不少想像。特別是他的呆萌表情，宛如小狗般的可愛魅力，加上大長腿與寬肩的加持，散發少年朝氣，讓粉絲很難不對宋江心動。而當他演繹起糖果色短袖T恤，因為有著專屬Logo印花，打破平庸單調的刻板印象，配搭牛仔褲的造型，巧妙融合夏季氛圍和宋江特有的慵懶隨興感，絕對是「洗眼睛」的代言帥照。

韓國少女時代成員徐玄近日現身機場時，以AllSaints短版上衣、破壞牛仔褲及牛皮厚底涼鞋，輕鬆穿搭勾勒出清爽夏日感。圖／摘自instagram

除了宋江的帥照，讓人看了心花怒放，韓國少女時代成員徐玄近日現身機場時，以AllSaints短版上衣、破壞牛仔褲及牛皮厚底涼鞋，輕鬆穿搭勾勒出清爽夏日感。然而徐玄的機場時尚穿搭，從正面看起來簡約又帶點可愛感，但一轉身的挖空設計，直接秀出美背，讓人忍不住多看兩眼。

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供

休閒服飾品牌GUESS曝光由宋江詮釋的全新夏季形象廣告。圖／GUESS提供