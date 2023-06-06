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新光三越年中慶回歸 今夏首度全面擴大點數回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越年中慶6/8至6/25回歸登場。圖／新光三越提供
新光三越年中慶6/8至6/25回歸登場。圖／新光三越提供

去年的此刻，民眾生活與市場消費都籠罩在疫情確診高峰的陰霾，解封後隨著消費者回流，新光三越指出，今年1至5月來客數較去年有25%成長，業績有15%成長，除了精品成長趨穩外，其他業種幾乎可說是全面成長反彈。而去年受疫情干擾取消的年中慶、今年回歸，更首度在年中慶推出大規模點數回饋陣容。

新光三越6/8至6/25展開年中慶，首度聯手7大指定銀行推出會員專屬、使用skm pay首7日（6/8至6/14）獨享全館單筆5,000元送2,000點；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送4,000點。

為了感謝回饋超過300萬會員，年中慶全面擴大skm points點數回饋陣容，推出5重回饋：首次申辦數位貴賓卡可獲500點；周周扣50點抽星宇航空日本東京商務艙雙人來回機票；扣100點起兌換春水堂飲品、新光影城電影票或以市價5.3折兌換VICTORINOX Werks Traveler 6.0大型行李箱等；扣點兌換長榮鳳凰酒店、森渼原露營住宿券等；扣300點起將WHOO后鑽白亮采3件組、ESTEE LAUDER夏日輕底妝組等美妝夯品帶回家。

迎接夏季採買潮，新光三越年中慶聯手超過80品牌全面7折起。夏季用電高峰加上電費漲，節能省電成為居家課題，新光三越特別集結多款一級節能家電，年中慶首7日除了可搭配大家電單筆滿萬送4,000點外，搭配政府節能補助最高可獲得5,000元。

另外，在信義新天地A11 4樓的運動殿堂，除了6大運動指標品牌紛紛升級新店型外，也加入法國跑鞋品牌HOKA ONE ONE共13大品牌打造「潮跑場域」。信義新天地A9的高爾夫專區也再進化，隨著高爾夫運動時尚化、年輕化，再一口氣引進4支高爾夫新櫃進駐，提供最豐富齊全的運動購物體驗。新光三越全台也陸續推出20家主題快閃店，與民眾一起迎接盛夏。

新光三越2023年中慶擴大點數回饋，周周扣50點抽星宇航空日本東京雙人商務艙來回機票。圖／新光三越提供
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