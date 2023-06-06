統一超商「松山機場第二航廈美食商場」全新改裝登場！「星巴克特色馬克杯」遊客必收

全球航班陸續恢復，搭乘飛機的旅客數大增，統一超商以「美好松山 巨擘高飛」為主題，全新改裝「松山機場第二航廈美食商場」，今天（6月6日）邀請民用航空局 林國顯局長共同剪綵舉行開幕慶。松山機場第二航廈美食商場擴大改裝二樓空間，主打「夯美食」、「網美點」、「特色杯」3大特色，除了引進11大知名餐飲品牌，還規畫4大互動打卡裝置藝術，更攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」，展現機場的獨家魅力與便捷生活之美，賦予松山機場全新風貌，提供旅行者更多生活體驗。

統一超商長期深耕商場經營，截至目前共有56座商場，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共7大類。其中「交通轉運」型商場隨疫情趨緩後穩定成長，著重「旅客視角思維」滿足顧客需求並持續創新服務體驗，目前國道服務區共有泰安、仁德、東山、關廟、清水等5處服務區經營權，各服務區結合在地獨有特色主題，透過嶄新的設計吸引用路人駐足時間提升，相關業績較去年同期成長4成。而自2020年起經營松山機場第二航廈美食商場，主要以1樓及3樓提供旅人服務，今年首度擴增2樓空間。

根據統一超商觀察，今年航班陸續恢復，帶動人潮復甦，松山機場商場今年累計至今來客數較去年同期穩定成長3成。瞄準穩定成長的旅人商機，特別將商場注入全新設計規畫，以台北西區懷舊與新創手法為主軸，運用老屋紅磚砌作、洞門拱廊的空間營造，展現純樸、真摯、充滿人情味的用餐時光，同時採用在地復古的鐵窗花意象及天燈意象，將復刻懷舊與現代時尚連結設計，也大量使用台北在地代表花卉「繡球花」及「紫藤花」作為佈置，更邀請OPEN!家族首創7大飛安宣導。

松山機場國內線主要客群為商務旅客、家庭旅遊與返鄉族群，針對商務旅客引進11大知名餐飲品牌，包含亞洲知名雲端廚房「Just Kitchen」攜手胡同燒肉進駐松山機場，不只胡同燒肉丼飯，更是將雲端廚房落地轉型，打造創新多元異國美食櫃，以及在地知名水餃連鎖品牌五花馬水餃館等；針對家庭客群則主推4大互動打卡裝置藝術，包含「光影長廊」、「台北代表意象」、「飛機控必拍主題」、「OPEN將家族迎賓」，其中「光影長廊」設計空中雲朵動畫搭配各式經典機型互動，搭配渦扇飛機引擎，呈現飛機恣意翱翔震撼感；更首度攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」，以松山機場識別明亮的橘色和藍色為主色調，結合台北知名地標和便利的交通網絡，更精心繪製記錄這趟美好飛行旅程的機票票根，別具巧思。