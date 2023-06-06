郭雪芙逆天長腿美秀BVLGARI秋冬新包 自信全展開

寶格麗（BVLGARI）今日推出2023秋冬Kaleidoscopia奇幻萬花筒新品預覽，又分為「歡愉之春」、「歡騰夏日」與「奔放金秋」三大系列，其中亮點包含Serpenti 75周年紀念包款、首次推出小廢包尺寸的Serpenti Reverse迷你包，同場並邀請女星郭雪芙以性感身形與好氣色、鮮艷站台。

今日出席的郭雪芙艷光四射，修長身形盡展如手上包款的天后氣勢。兩套服裝中其中一套以水藍色連身洋裝以金屬鏤空圓環小秀纖腰，另一套橘色洋裝則具1990年代的硬挺肩線輪廓，並展現傲人的性感上圍。接受聯訪時的郭雪芙則宛如精品包「大富翁」，表示特別喜歡一款Serpenti Reserve「小廢包」，因為小尺寸方便攜帶、並有多種配戴方式。現場她更大方示範包款的「燕尾式卡楯」，並直呼「超酷的！」同時她也自陳偶爾會遇到選擇性困難，但會以款式優先、色彩第二為挑選準則；當被到是否會有「包色」的衝動時她則笑稱，「看預算嘍！」但不忘大推今日身上的Serpenti Baia肩背包祖母綠色款，表示包款格外帥氣也霸氣。

以淡藍色連身洋裝出席活動的郭雪芙，手提寶格麗新款祖母綠色Serpenti Baia肩背包。記者吳致碩／攝影 Serpenti Reverse系列首度推出「小廢包」的迷你尺寸，也如蛋糕般膨鬆甜美，並有柑橘、桃紅與祖母綠三色。圖／BVLGARI提供

寶格麗2023秋秋冬系列中，「歡愉之春」新款的Serpenti Baia肩背包從水陸交界的美麗沙洲得到靈感，共有白、柑橘、桃紅、祖母綠與青金石五種顏色；包款具有寬版Cobra金屬鍊帶與新式「燕尾卡楯工藝」，其中扣環的蛇首琺瑯顏色並與皮革同色，共有三種配戴方法。「歡樂夏日」系列則將鑽石光澤幻化為迷濛的金屬光澤，包含Serpenti Forever、Serpentine Vertical Tote、Serpenti Baia、Serpentine Pouch、Serpenti Forever East-West等五種包款，分別具霧亮面或銀箔般的高雅質地，並搭配金或銀色的蛇首扣環或手提把。

郭雪芙手提的Serpentine Vertical Tote包，以銀色皮革光澤搭配淡金色把手，隨身有型。記者吳致碩／攝影 Serpenti Forever East-West肩背包具有長版造型與皮革背帶，並透過特殊鋁箔熱軋處理，擁有閃亮的銀色光澤。圖／BVLGARI提供

同屬「歡樂夏日」系列的還有首次推出「小廢包」尺寸的Serpenti Reverse迷你手提包，宛如蛋糕般的蓬鬆甜美，共有柑橘、桃紅與祖母綠三色，此外另有兩款Serpenti Forever與Serpentine Puch則運用慵懶感受的丹寧款，並加以手工修剪、處理、熱燒與縫製等四種工序，搭配上金色蛇首細節，展現鮮明的個性感；預定八月上市的「奔放金秋」系列中，Serpenti Forever水晶星塵銀色麂皮肩背包則鑲嵌近11,000顆水晶，呈現出夢幻的晶瑩視覺，另有金色麂皮款與Serpentine Vertical Tote鑽石星塵黑色珍珠魚皮托特包，各自閃耀。

Serpenti Forever肩背包上的丹寧質地，共使用四種工序製造，搭配上金屬蛇首，展現混搭的獨特魅力。圖／BVLGARI提供