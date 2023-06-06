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TAG Heuer首款Monaco鏤空計時碼表抵台！ 話題十足吸玩家朝聖

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅品牌大使魏嘏雋詮釋了Monaco系列綠松色鏤空計時碼表，約37萬200元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅品牌大使魏嘏雋詮釋了Monaco系列綠松色鏤空計時碼表，約37萬200元。圖／TAG Heuer提供

豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）5月底才在摩納哥曝光的首款Monaco系列鏤空計時碼表，現在於台灣就能看到，而且備齊三色，想入手的玩家真的要趁早！

自2011年開始TAG Heuer就擔任賽車運動的摩納哥大獎賽官方指定計時品牌，合作多年且淵源頗深，旗下經典方型表款Monaco系列，就是以其來命名。而一級方程式大獎賽在今年迎來第80屆，TAG Heuer便以此為藉，打造了首個Monaco系列鏤空計時碼表，並在賽事開始的5月底就推出。當時活動就邀請TAG Heuer韓國品牌大使魏嘏雋（又譯：魏河俊）搶先戴上詮釋；有著靈感來自史上第一款Monaco腕表的藍色、呼應賽車運動的紅色，以及詢問度最高的綠松色。而且曝光後不到10天，台灣品牌專賣店上，就已經能賞玩，呈現TAG Heuer對市場的敏銳度。

泰格豪雅品牌大使蔡徐坤詮釋了Monaco系列藍色鏤空計時碼表， 約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅品牌大使蔡徐坤詮釋了Monaco系列藍色鏤空計時碼表， 約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供

在Monaco系列問世超過50年，從未有過市售版本鏤空設計，僅有品牌曾替Only Watch公益拍賣會所特製的手表。因此，當這系列曝光之後，引起了高度關注，原因在於這是TAG Heuer首款Monaco鏤空計時碼表，而且全系列日期顯示皆施以夜光塗層，提升辨識實用性之外，於光線不足處更增添前衛視覺效果。系列中的藍色與綠松色款，在小表盤也都裝飾了同樣配色，細膩又不失賽車運動的速度感。而且注目度最高的綠松色，則在TAG Heuer系列作品中少見，過去也只在與知名改裝手表品牌合作時，才有提供類似款式，因此被玩家瞄準必入手。

泰格豪雅品牌大使魏嘏雋詮釋了Monaco系列藍色鏤空計時碼表， 約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅品牌大使魏嘏雋詮釋了Monaco系列藍色鏤空計時碼表， 約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco系列藍色鏤空計時碼表，噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco系列藍色鏤空計時碼表，噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco系列綠松色鏤空計時碼表，黑色噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約37萬200元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco系列綠松色鏤空計時碼表，黑色噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約37萬200元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco系列賽車紅鏤空計時碼表，噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco系列賽車紅鏤空計時碼表，噴砂處理鈦金屬表殼，搭載HEUER 02機芯，小牛皮與橡膠表帶，約35萬3,300元。圖／TAG Heuer提供

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