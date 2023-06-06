快訊

超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

五億高中生解剖鑑定報告家屬不滿 中檢：已驗千種無驗出毒物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏季穿搭靠飾品升級 小資女也能輕鬆掌握的清麗風格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
agete 2023夏季系列延續今年春季系列的理念，透過珠寶推廣享受吸收知識的愉悅，並將歷史文化特性使用細膩金工 技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝於作品之上。圖／惇聚國際提供
agete 2023夏季系列延續今年春季系列的理念，透過珠寶推廣享受吸收知識的愉悅，並將歷史文化特性使用細膩金工 技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝於作品之上。圖／惇聚國際提供

夏季是利用飾品創造穿搭風格的季節！來自日本東京的輕珠寶品牌阿卡朵（agete）2023 夏季延續今年春季系列的理念，透過細膩金工技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝，將將歷史文化特性呈現在作品上。馬賽克系列使用月光石、虎眼石及貴金屬還原古代壁畫的馬賽克工藝，橘色寶石與不規則輪廓呈現月食的光影變化。以耳環為主的古文明系列設計靈感來自四大文明：K10時光耳圈使用甲骨文中的月字，SV K10石板耳圈將記載著英雄史詩的方形石板為發想。還有結合自然主義、維多利亞風格的設計，整體風格浪漫而典雅。

William&Feb. Lady Feb.曙光藍鑽耳扣，3,680元；琺瑯綻放耳環，3,680元；月季幻幽戒指，4,680元。圖／William&Feb.提供
William&Feb. Lady Feb.曙光藍鑽耳扣，3,680元；琺瑯綻放耳環，3,680元；月季幻幽戒指，4,680元。圖／William&Feb.提供
agete 2023夏季SV蔓藤草單邊耳骨扣，4800元。圖／惇聚國際提供
agete 2023夏季SV蔓藤草單邊耳骨扣，4800元。圖／惇聚國際提供

甫於NOKE中泰樂生活開設第一間品牌概念店的台灣設計師品牌WILLIAM＆FEB，風格華麗奔放，本月推出新作William&Feb.奢華系列、William Huang 亞洲限定系列與Lady Feb.系列，將古典元素重新運用，創作出大膽而搶眼的造型配飾。奢華系列以金屬細鍊搭配珍珠與瑰色動人的寶石，勾勒星河之美；亞洲限定系列，採用青金石、蛋白石、綠松石等富有皇室氣息的華麗寶石，設搭配古幣等元素，襯托強大的個人氣場。深受歡迎的Lady Feb.則以色彩繽紛的寶石搭配彩色琺瑯，為夏季穿搭增添活潑魅力；以純銀材質打造的奧式體手環，輕盈而彈性佳，是很品牌最容易穿戴搭配的單品。

William Huang亞洲限定系列帝王青金石母貝項鍊，7,980元；綠松石雀鳥籠項鍊，7980元；皇家藍寶石羽軸項鍊，8,980元。圖／William&Feb.提供
William Huang亞洲限定系列帝王青金石母貝項鍊，7,980元；綠松石雀鳥籠項鍊，7980元；皇家藍寶石羽軸項鍊，8,980元。圖／William&Feb.提供
William&Feb.Lady Feb.奧式體純銀手環 ，5,980元。圖／William&Feb.提供
William&Feb.Lady Feb.奧式體純銀手環 ，5,980元。圖／William&Feb.提供

主打輕珠寶的OLIVIA YAO JEWELLERY今夏則推出全新有色輕透水晶輕珠寶款式，以富有生命力的意象為夏季注入新鮮感，金色貝花珍珠粉晶耳環和森之精靈綠水晶珍珠耳環，以花朵造型搭配通透清麗的水晶，選用外型如花瓣的Keshi海水珍珠，以水晶襯托海水珠精緻的皮光，創造出獨一無二的清透視覺感。延伸自品牌經典設計Swirl的俏麗紅寶耳窩夾，以無多餘線條的金屬配襯寶石；橘色系的祈願種子寶石項鍊，將尚未舒展的枝枒繁花蘊在精巧的珍珠豆莢中。純淨之息純銀珍珠項鍊則採用象徵成果和豐碩的淡水珍珠展現優雅的魅力。

OLIVIA YAO JEWELLERY金色貝花珍珠粉晶耳環，4,680元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY金色貝花珍珠粉晶耳環，4,680元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
William Huang亞洲限定系列帝王青金石母貝項鍊，7,980元。圖／William&Feb.提供
William Huang亞洲限定系列帝王青金石母貝項鍊，7,980元。圖／William&Feb.提供
William Huang 亞洲限定系列 古銀幣青金石高訂耳環，7,980元。圖／William&Feb.提供
William Huang 亞洲限定系列 古銀幣青金石高訂耳環，7,980元。圖／William&Feb.提供
agete 2023夏季古文明系列K10時光耳圈，9,900元。圖／惇聚國際提供
agete 2023夏季古文明系列K10時光耳圈，9,900元。圖／惇聚國際提供
OLIVIA YAO JEWELLERY純淨之息純銀珍珠項鍊，4560元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY純淨之息純銀珍珠項鍊，4560元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
agete 2023夏季太陽石色彩耳墜，7,500元。圖／惇聚國際提供
agete 2023夏季太陽石色彩耳墜，7,500元。圖／惇聚國際提供
OLIVIA YAO JEWELLERY祈願種子寶石項鍊，6800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY祈願種子寶石項鍊，6800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
William&Feb. Black.時裝周雙用系列，3,980元。圖／William&Feb.提供
William&Feb. Black.時裝周雙用系列，3,980元。圖／William&Feb.提供
William Huang亞洲限定系列仰望星空蛋白石高訂耳環，8980元。圖／William&Feb.提供
William Huang亞洲限定系列仰望星空蛋白石高訂耳環，8980元。圖／William&Feb.提供
OLIVIA YAO JEWELLERY俏麗紅寶耳窩夾，3080元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY俏麗紅寶耳窩夾，3080元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY森之精靈綠水晶珍珠耳環，3,460元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY森之精靈綠水晶珍珠耳環，3,460元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
agete 2023夏季馬賽克系列壁畫戒指，15,400元。圖／惇聚國際提供
agete 2023夏季馬賽克系列壁畫戒指，15,400元。圖／惇聚國際提供

品牌 珠寶

延伸閱讀

配備升級高達30萬！Audi Q7、Q8旗艦休旅推Black Edition限量版

捍衛國家！尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」

浮誇控看過來！Zara平價耳環推薦Top6，不規則款時髦OL太百搭，約會必勝靠這款珍珠耳環

把脈輪「穿」上腳？七彩寶石加持這高跟鞋很「靈性」！

相關新聞

WWDC／蘋果5大作業系統升級亮點有夠多 秋季免費更新

蘋果全球開發者大會WWDC今年硬體新品特別多，但最核心的作業系統升級其實才是影響使用者體驗最多的部分。這次5大作業系統都...

統一超「松山第二航廈美食商場」改裝 拚業績成長7成

統一超（2912）全新改裝「松山機場第二航廈美食商場」今（6）日舉行開幕剪綵。松山機場第二航廈美食商場擴大改裝二樓空間，...

日本賣翻的超狂面膜 無印良品抗老保養櫻花妹讚CP值高

受到許多人喜愛的無印良品，雖然積極在地化，台灣也推出不少在地新品，但不同國家也有各自的厲害小物，受到國境終於開放，許多人...

郭雪芙逆天長腿美秀BVLGARI秋冬新包 自信全展開

寶格麗（BVLGARI）今日推出2023秋冬Kaleidoscopia奇幻萬花筒新品預覽，又分為「歡愉之春」、「歡騰夏日...

TAG Heuer首款Monaco鏤空計時碼表抵台！ 話題十足吸玩家朝聖

豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）5月底才在摩納哥曝光的首款Monaco系列鏤空計時碼表，現在於台灣就能看到，而且備齊三色，想入手的玩家真的要趁早！

夏季穿搭靠飾品升級 小資女也能輕鬆掌握的清麗風格

夏季是利用飾品創造穿搭風格的季節！來自日本東京的輕珠寶品牌阿卡朵（agete）2023 夏季延續今年春季系列的理念，透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦