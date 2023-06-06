夏季穿搭靠飾品升級 小資女也能輕鬆掌握的清麗風格
夏季是利用飾品創造穿搭風格的季節！來自日本東京的輕珠寶品牌阿卡朵（agete）2023 夏季延續今年春季系列的理念，透過細膩金工技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝，將將歷史文化特性呈現在作品上。馬賽克系列使用月光石、虎眼石及貴金屬還原古代壁畫的馬賽克工藝，橘色寶石與不規則輪廓呈現月食的光影變化。以耳環為主的古文明系列設計靈感來自四大文明：K10時光耳圈使用甲骨文中的月字，SV K10石板耳圈將記載著英雄史詩的方形石板為發想。還有結合自然主義、維多利亞風格的設計，整體風格浪漫而典雅。
甫於NOKE中泰樂生活開設第一間品牌概念店的台灣設計師品牌WILLIAM＆FEB，風格華麗奔放，本月推出新作William&Feb.奢華系列、William Huang 亞洲限定系列與Lady Feb.系列，將古典元素重新運用，創作出大膽而搶眼的造型配飾。奢華系列以金屬細鍊搭配珍珠與瑰色動人的寶石，勾勒星河之美；亞洲限定系列，採用青金石、蛋白石、綠松石等富有皇室氣息的華麗寶石，設搭配古幣等元素，襯托強大的個人氣場。深受歡迎的Lady Feb.則以色彩繽紛的寶石搭配彩色琺瑯，為夏季穿搭增添活潑魅力；以純銀材質打造的奧式體手環，輕盈而彈性佳，是很品牌最容易穿戴搭配的單品。
主打輕珠寶的OLIVIA YAO JEWELLERY今夏則推出全新有色輕透水晶輕珠寶款式，以富有生命力的意象為夏季注入新鮮感，金色貝花珍珠粉晶耳環和森之精靈綠水晶珍珠耳環，以花朵造型搭配通透清麗的水晶，選用外型如花瓣的Keshi海水珍珠，以水晶襯托海水珠精緻的皮光，創造出獨一無二的清透視覺感。延伸自品牌經典設計Swirl的俏麗紅寶耳窩夾，以無多餘線條的金屬配襯寶石；橘色系的祈願種子寶石項鍊，將尚未舒展的枝枒繁花蘊在精巧的珍珠豆莢中。純淨之息純銀珍珠項鍊則採用象徵成果和豐碩的淡水珍珠展現優雅的魅力。
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