夏季穿搭靠飾品升級 小資女也能輕鬆掌握的清麗風格

夏季是利用飾品創造穿搭風格的季節！來自日本東京的輕珠寶品牌阿卡朵（agete）2023 夏季延續今年春季系列的理念，透過細膩金工技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝，將將歷史文化特性呈現在作品上。馬賽克系列使用月光石、虎眼石及貴金屬還原古代壁畫的馬賽克工藝，橘色寶石與不規則輪廓呈現月食的光影變化。以耳環為主的古文明系列設計靈感來自四大文明：K10時光耳圈使用甲骨文中的月字，SV K10石板耳圈將記載著英雄史詩的方形石板為發想。還有結合自然主義、維多利亞風格的設計，整體風格浪漫而典雅。

William&Feb. Lady Feb.曙光藍鑽耳扣，3,680元；琺瑯綻放耳環，3,680元；月季幻幽戒指，4,680元。圖／William&Feb.提供 agete 2023夏季SV蔓藤草單邊耳骨扣，4800元。圖／惇聚國際提供

甫於NOKE中泰樂生活開設第一間品牌概念店的台灣設計師品牌WILLIAM＆FEB，風格華麗奔放，本月推出新作William&Feb.奢華系列、William Huang 亞洲限定系列與Lady Feb.系列，將古典元素重新運用，創作出大膽而搶眼的造型配飾。奢華系列以金屬細鍊搭配珍珠與瑰色動人的寶石，勾勒星河之美；亞洲限定系列，採用青金石、蛋白石、綠松石等富有皇室氣息的華麗寶石，設搭配古幣等元素，襯托強大的個人氣場。深受歡迎的Lady Feb.則以色彩繽紛的寶石搭配彩色琺瑯，為夏季穿搭增添活潑魅力；以純銀材質打造的奧式體手環，輕盈而彈性佳，是很品牌最容易穿戴搭配的單品。

William Huang亞洲限定系列帝王青金石母貝項鍊，7,980元；綠松石雀鳥籠項鍊，7980元；皇家藍寶石羽軸項鍊，8,980元。圖／William&Feb.提供 William&Feb.Lady Feb.奧式體純銀手環 ，5,980元。圖／William&Feb.提供