滑板賽事Red Bull Mind The Gap決賽 曹仕勳再度封王
街頭滑板賽事Red Bull Mind The Gap 日前在新生高架橋下滑板場舉行決賽，來自全台最強的滑板選手輪番飛躍跳台間隙尬招，最終由曹仕勳再度奪下Red Bull Mind The Gap冠軍。
「再度奪冠很爽！」Red Bull Mind The Gap滑板賽事由板齡12年的曹仕勳再度以精湛技巧，成功在飛越2公尺間隙的同時展現風格招式，與去年6場分站預賽三強選手互尬招式，獲得評審一致認同拿下冠軍。評審柯家恩也分享，「曹仕勳動作俐落與穩定表現是致勝關鍵，而許多選手在限時內勇於挑戰跟創造風格，挑戰飛越間隙，更是展現滑板勇於挑戰的精神。」
曹仕勳表示，「Red Bull Mind The Gap是滑板的交流，從中感受每個人自由不受限的自我風格，對戰非常過癮！」除了獲得冠軍榮耀，他更贏得9月去法國Red Bull Conquest的觀摩機會，將與國際滑板好手交流。
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