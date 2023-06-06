又甜又辣！「人間芭比」LISA夏季度假周遊列國最佳旅伴
當紅女團BLACKPINK成員LISA一舉一動備受矚目。日前她趁著歐洲活動與巡迴演唱會空檔出遊，身為CELINE唯一全球品牌大使的她也立刻上手了品牌最新款AVA TRIOMPHE包，這款新AVA TRIOMPHE「腋下包」以金屬TRIOMPHE徽誌的皮革翻蓋設計重新演繹，新款CELINE AVA TRIOMPHE手袋不僅外型設計令人耳目一新，並備有內斂低調的棕褐色、沉穩典雅的黑色，以及經典老花帆布等搭配度極高的款式選擇。
LISA日前結束歐洲活動的空擋造訪了威尼斯，以短版上衣搭配新款AVA TRIOMPHE包，或是細肩帶上衣配長褲，露出纖腰的穿搭輕鬆又時髦。穿上一身黑的時候，她則選搭經典老花帆布圖案款讓包款創造穿搭焦點。日前LISA回到故鄉泰國，暢遊名勝古蹟時還嘗試穿著了傳統泰式服裝，搭上這款AVA TRIOMPHE包也毫無違和！
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