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又甜又辣！「人間芭比」LISA夏季度假周遊列國最佳旅伴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BLACKPINK成員LISA為CELINE唯一全球品牌大使，於課個人社群網站分享品牌最新款AVA TRIOMPHE包穿搭。圖／CELINE提供、摘自藝人IG
BLACKPINK成員LISA為CELINE唯一全球品牌大使，於課個人社群網站分享品牌最新款AVA TRIOMPHE包穿搭。圖／CELINE提供、摘自藝人IG

當紅女團BLACKPINK成員LISA一舉一動備受矚目。日前她趁著歐洲活動與巡迴演唱會空檔出遊，身為CELINE唯一全球品牌大使的她也立刻上手了品牌最新款AVA TRIOMPHE包，這款新AVA TRIOMPHE「腋下包」以金屬TRIOMPHE徽誌的皮革翻蓋設計重新演繹，新款CELINE AVA TRIOMPHE手袋不僅外型設計令人耳目一新，並備有內斂低調的棕褐色、沉穩典雅的黑色，以及經典老花帆布等搭配度極高的款式選擇。

LISA日前結束歐洲活動的空擋造訪了威尼斯，以短版上衣搭配新款AVA TRIOMPHE包，或是細肩帶上衣配長褲，露出纖腰的穿搭輕鬆又時髦。穿上一身黑的時候，她則選搭經典老花帆布圖案款讓包款創造穿搭焦點。日前LISA回到故鄉泰國，暢遊名勝古蹟時還嘗試穿著了傳統泰式服裝，搭上這款AVA TRIOMPHE包也毫無違和！

LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
AVA TRIOMPHE棕褐色光滑小牛皮包，85,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE棕褐色光滑小牛皮包，85,000元。圖／CELINE提供
LISA性感演繹黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
LISA性感演繹黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
LISA帥氣演繹AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包。圖／摘自藝人IG
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包造訪威尼斯。圖／摘自藝人IG
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包造訪威尼斯。圖／摘自藝人IG
AVA TRIOMPHE黑色光滑小牛皮手袋，85,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE黑色光滑小牛皮手袋，85,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包，79,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包，79,000元。圖／CELINE提供
LISA近日返泰國度假，拎黑色AVA TRIOMPHE包遊歷名勝。圖／CELINE提供
LISA近日返泰國度假，拎黑色AVA TRIOMPHE包遊歷名勝。圖／CELINE提供
LISA近日返泰國度假，拎黑色AVA TRIOMPHE包遊歷名勝。圖／CELINE提供
LISA近日返泰國度假，拎黑色AVA TRIOMPHE包遊歷名勝。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE黑色光滑小牛皮手袋，85,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE黑色光滑小牛皮手袋，85,000元。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE包細節精緻。圖／CELINE提供
AVA TRIOMPHE包細節精緻。圖／CELINE提供
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包造訪威尼斯。圖／摘自藝人IG
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包造訪威尼斯。圖／摘自藝人IG
LISA性感演繹黑色AVA TRIOMPHE包。
LISA性感演繹黑色AVA TRIOMPHE包。
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包於飯店自拍。圖／摘自藝人IG
LISA拎新款AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包於飯店自拍。圖／摘自藝人IG
LISA近日返泰國度假，以黑色AVA TRIOMPHE包配搭泰國傳統服飾遊歷名勝。圖／CELINE提供
LISA近日返泰國度假，以黑色AVA TRIOMPHE包配搭泰國傳統服飾遊歷名勝。圖／CELINE提供

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