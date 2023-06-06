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KIRIN「走進在地探索Bar」 重新發現台灣地方文化

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣麒麟開啟新年度CSV計畫，以「走進在地探索Bar」理念，帶領大眾重新發掘台灣在地文化的美好。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟開啟新年度CSV計畫，以「走進在地探索Bar」理念，帶領大眾重新發掘台灣在地文化的美好。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

KIRIN台灣麒麟在台成立35年，持續發起CSV（Creating Shared Value）活動，透過創造社會和消費者能共享的價值來回饋社會。過去KIRIN推出「車庫精神」以及剛完成為期三年的「Bar原民傳智設計罐」計畫，引起廣大的迴響；今年KIRIN將開啟新計畫「走進在地探索 Bar」，以全新角度帶大家深入了解台灣地方文化的美好。

今年KIRIN的全新計畫「走進在地探索 Bar」，放眼台灣各地獨特的節慶文化，以 KIRIN Bar BEER「玩」的精神再創生命力，藉由KIRIN釋出的獨家形象影片，預告今年度的計畫將帶領大眾以全新視角欣賞、實地體驗每個精彩獨具色彩的地方文化，讓這些地方節慶文化，在眾人的參與享受下，以更新鮮趣味的姿態重新被發現、再度進入大眾的視野。KIRIN官網已搶先介紹「高雄內門宋江陣」，以及「桃園龍岡米干節」，更多活動資訊請參考官方活動網站（https://www.kirin.com.tw/blog/barbeer/）。

KIRIN台灣麒麟自2016年以「車庫精神」開啟支持台灣在地的一系列行動，鼓勵年輕人與遊子以創新想法活化地方家鄉，目前已成功協助17組計畫，包括扶持街友等地方弱勢的「人生百味」、以動物關懷為核心的「浪浪別哭」、從三峽開始社區再造到現在全方位發展的「甘樂文創」，各自把台東太麻里與台南新營的自信農產再行銷的「八穀農糧手作工坊」與「甜玉軒」，再到翻轉剩餘價值並推廣零浪費環保理念的「明日餐桌」、「城市修理站」及「衣服圖書館」等等。

2020年更啟動為期3年的「太挺原民了Bar」原住民族文化保存計畫，走進山林與原住民族對話，一同討論並取得部落授權推出13款設計罐，在KIRIN Bar BEER罐身印上各原民族群的專屬圖騰，在享受爽口的啤酒同時，讓更多人認識原民文化的美好，為文化的傳承及發展盡一份心力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022年車庫精神計畫與「衣服圖書館」合作，透過二手衣故事分享，推廣零浪費的環保永續精神。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022年車庫精神計畫與「衣服圖書館」合作，透過二手衣故事分享，推廣零浪費的環保永續精神。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年車庫精神計畫與「城市修理站」合作，希望喚起大眾對物件的責任心、找回更深的連結，進而降低浪費。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年車庫精神計畫與「城市修理站」合作，希望喚起大眾對物件的責任心、找回更深的連結，進而降低浪費。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN自2020~2022年推行「太挺原民了Bar」原民傳智設計罐三年計畫，共推出13款印有註冊原住民族傳統智慧創作專用權之原住民族文化標誌的KIRIN Bar BEER啤酒罐，讓大眾享受啤酒同時也能更認識原民文化。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN自2020~2022年推行「太挺原民了Bar」原民傳智設計罐三年計畫，共推出13款印有註冊原住民族傳統智慧創作專用權之原住民族文化標誌的KIRIN Bar BEER啤酒罐，讓大眾享受啤酒同時也能更認識原民文化。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟於官方YouTube頻道釋出「走進在地探索Bar」形象影片，一窺台灣各地文化美景與人情味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟於官方YouTube頻道釋出「走進在地探索Bar」形象影片，一窺台灣各地文化美景與人情味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

原住民 圖書館

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