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其他國家搶不到！海尼根150周年台灣限定獨家贈品來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
7-Eleven OPEN POINT 會員集滿24點，可兌換「海尼根150周年保冰桶」乙個（限量3,500個）。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
7-Eleven OPEN POINT 會員集滿24點，可兌換「海尼根150周年保冰桶」乙個（限量3,500個）。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自荷蘭阿姆斯特丹的啤酒領導品牌海尼根今年適逢創立150周年，海尼根台灣推出一系列台灣限定獨家贈品，即日起各大通路除了有集點活動，可以換取海尼根星潮好禮，還有消費滿額即贈與抽獎活動，所有贈品都是「台灣獨家限定」，只送不賣。

海尼根家族第三代掌門人Freddy Heineken曾經說過：「我賣的不是啤酒，我賣的是『 Gezelligheid』。」「Gezelligheid」是荷蘭語，代表的是一種凝聚力和共享的感覺。迎向150周年之際，海尼根收集了全球各地稱呼海尼根的各種說法，並將它們融入設計當中，包含中文、日文、韓文等。海尼根台灣特地運用這樣的設計，發展成12款造型特殊、值得收藏的紀念杯、紀念冰桶與底片相機等，都是台灣獨家限定，其他國家買不到。

12款台灣限定獨家贈品包括「海尼根150周年紀念杯組7E獨家款」、「海尼根150週年保冰桶」、「海尼根150週年底片相機」、「海尼根x Helinox露營桌」、「海尼根x Helinox露營椅」、「海尼根x Helinox遮陽帳」、「海尼根150週年紀念杯」…等，即日起將於7-Eleven OPEN POINT 會員限定集點活動、全聯福利中心、楓康超市、家樂福量販店、家樂福超市便利購、大潤發、愛買、Hi-Life 萊爾富、OK超商…等通路，展開海尼根150周年慶祝活動。

此外，全家便利商店將會在7月推出「集章趣」活動，只要集滿指定章數，就能免費或加價兌換海尼根150周年限量好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-Eleven OPEN POINT 會員集滿48點，可兌換「海尼根150周年底片相機」乙台 （限量1,000台）。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
7-Eleven OPEN POINT 會員集滿48點，可兌換「海尼根150周年底片相機」乙台 （限量1,000台）。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根150周年正式開跑，推出多款台灣限定獨家贈品，只送不賣。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根150周年正式開跑，推出多款台灣限定獨家贈品，只送不賣。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根台灣為150周年設計12款造型特殊、值得收藏的紀念杯。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根台灣為150周年設計12款造型特殊、值得收藏的紀念杯。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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