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新店開幕！12MINI「第2鍋半價」、石二鍋「點數加倍」
王品旗下的「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」近期展店快速，預計全台門店合計將達100家。為慶祝石二鍋大潤發平鎮店、大潤發台南店接連開幕，開幕前5日享會員點數加倍送。至於12MINI的新門店，則可享「指定鍋物第2鍋半價」、「肉量加倍」等不同優惠。
「石二鍋」與「12MINI快煮鍋」自5月底開始積極展店，預計5週開設5間心門店。其中石二鍋「大潤發平鎮店」將於6月17日開幕、「大潤發台南店」則於6月20日開幕。2家新門店從開幕日起5天，到店消費即享「王品瘋美食APP點數加倍送」，最高可獲得6%點數回饋。即日起至7月31日期間，消費套餐或單點滿238元，包括炸豆皮、五花QQ豬與期間限定雙鮮拼盤，均可享加購優惠價。
「12MINI快煮鍋」近期則於5月27日開設「新莊中平店」、6月2日開設「新店中正店」，「三重正義北店」也將於6月21日登場。其中新莊中平、新店中正店自即日起推出快閃優惠，「泰式酸辣鍋」可享「第2鍋半價」，每日限量50組，每人限購1組。另外6月7日至6月9日，內用、外帶享「肉量加倍」。至於三重正義北店於6月26日至27日，同享泰式酸辣鍋第2鍋半價，6月28日至6月30日，內用、外帶肉量直接加倍。
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