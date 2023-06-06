安潔莉娜裘莉自創時尚品牌！首波聯手法牌將推膠囊系列

明星推出自有品牌不是新鮮事，早有「貝嫂」維多莉雅貝克漢推出同名品牌，而今日最新消息是：曾演出《古墓奇兵》、《黑魔女》、《史密斯任務》的安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）也將推出個人品牌Atelier Jolie，同時將與法國品牌Chloé合作，推出獨家女裝系列。

Chloé先前曾宣布與EON、歐美二手精品網站Vestiaire合作，透過推行的數位認證碼，強調確保商品的真實性、追溯生產過程，並支援保養、維修服務的紀錄與追蹤；於此同時，一向強調甜美、浪漫的Chloé也曾在農曆年時，推出My Melody農曆年限定聯名系列，引發一波熱潮。

Chloé的創意總監Gabriela Hearst為此表示，很榮幸品牌能成為Atelier Jolie的首次合作夥伴，「因為我們都懷著希望讓人類變更好的崇高理想，這就是我如此深愛Angelina和Chloé 的原因。」她並推崇安潔莉納裘莉透過設計製衣之美、對環境的尊重，這也是她之所以感到榮幸之處。