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安潔莉娜裘莉自創時尚品牌！首波聯手法牌將推膠囊系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
安潔莉納裘莉將推出個人品牌Atelier Jolie，同時將與法國品牌Chloé合作，推出獨家女裝系列。圖／Chloé提供
安潔莉納裘莉將推出個人品牌Atelier Jolie，同時將與法國品牌Chloé合作，推出獨家女裝系列。圖／Chloé提供

明星推出自有品牌不是新鮮事，早有「貝嫂」維多莉雅貝克漢推出同名品牌，而今日最新消息是：曾演出《古墓奇兵》、《黑魔女》、《史密斯任務》的安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）也將推出個人品牌Atelier Jolie，同時將與法國品牌Chloé合作，推出獨家女裝系列。

Chloé先前曾宣布與EON、歐美二手精品網站Vestiaire合作，透過推行的數位認證碼，強調確保商品的真實性、追溯生產過程，並支援保養、維修服務的紀錄與追蹤；於此同時，一向強調甜美、浪漫的Chloé也曾在農曆年時，推出My Melody農曆年限定聯名系列，引發一波熱潮。

Chloé的創意總監Gabriela Hearst為此表示，很榮幸品牌能成為Atelier Jolie的首次合作夥伴，「因為我們都懷著希望讓人類變更好的崇高理想，這就是我如此深愛Angelina和Chloé 的原因。」她並推崇安潔莉納裘莉透過設計製衣之美、對環境的尊重，這也是她之所以感到榮幸之處。

安潔莉娜裘莉則回應，很少有奢侈品牌是經過認證的B型企業，因此與Chloé合作對她來說相當重要。「我希望所有女性都能在這個聯名膠囊系列中感受到舒適和美麗。而從這次合作所獲得的收入，亦將用在Atelier Jolie為裁縫和工匠建立學徒制。」

雖然正式膠囊商品還未推出，但Chloé已在IG中秀出雙品牌聯名的形象視覺，令人格外期待。圖／Chloé提供
雖然正式膠囊商品還未推出，但Chloé已在IG中秀出雙品牌聯名的形象視覺，令人格外期待。圖／Chloé提供
Chloé年輕、甜美的形象，曾在今年農曆年時推出My Melody農曆年限定聯名Woody編織水桶包，26,500元。圖／Chloé提供
Chloé年輕、甜美的形象，曾在今年農曆年時推出My Melody農曆年限定聯名Woody編織水桶包，26,500元。圖／Chloé提供
My Melody農曆年限定聯名流蘇毛衣，39,500元。圖／Chloé提供
My Melody農曆年限定聯名流蘇毛衣，39,500元。圖／Chloé提供
Chloé先前曾與二手精品拍賣合作，強調確保商品的真實性、追溯生產過程，並支援保養、維修服務的紀錄與追蹤。圖／Chloé提供
Chloé先前曾與二手精品拍賣合作，強調確保商品的真實性、追溯生產過程，並支援保養、維修服務的紀錄與追蹤。圖／Chloé提供
Chloé的創意總監Gabriela Hearst為此表示，很榮幸品牌能成為Atelier Jolie的首次合作夥伴，她並推崇安潔莉納裘莉透過設計製衣之美、對環境的尊重，是其之所以感到榮幸之處。圖／Chloé提供
Chloé的創意總監Gabriela Hearst為此表示，很榮幸品牌能成為Atelier Jolie的首次合作夥伴，她並推崇安潔莉納裘莉透過設計製衣之美、對環境的尊重，是其之所以感到榮幸之處。圖／Chloé提供
Chloé先前曾宣布與EON、歐美二手精品網站Vestiaire合作，所推行的數位認證碼將包含時裝、鞋履、包款三個品項，並預計在2025年推行至全品項。圖／Chloé提供
Chloé先前曾宣布與EON、歐美二手精品網站Vestiaire合作，所推行的數位認證碼將包含時裝、鞋履、包款三個品項，並預計在2025年推行至全品項。圖／Chloé提供

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