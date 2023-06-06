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太羨慕！李聖經養出嬰兒肌　曝光保養祕訣看「滲透力」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
李聖經成為碧歐斯新任代言人。圖／碧歐斯提供
李聖經成為碧歐斯新任代言人。圖／碧歐斯提供

32歲的韓星李聖經近期話題不斷，韓劇「浪漫醫師金師傅3」中，李聖經與安孝燮的CP放閃，讓許多人好羨慕，最近又將來台舉辦見面會，而她也人氣看漲，又接下保養品牌碧歐斯的國際代言人，超完美的嬰兒肌讓人好羨慕，而李聖經也曝光自己的保養秘訣，認為養演出彈潤光澤感的美肌，著重在「滲透力」。

身為代言人的李聖經，親自使用了碧歐斯新升級的金萃黃金精華露、金萃玫瑰黃金精華露，含有微米黃金胜肽，擁有超強的滲透力，即使面對乾燥的氣候，也能讓肌膚展現出青春、活力感，讓她直呼是心中的第一名精華露。

之前接受訪問時，李聖經也最在意肌膚的保濕度，更希望肌膚能散發出光澤感，因此使用碧歐斯的黃金露之後特別有感。含有24K金可以提亮與防護肌膚，還有微米黃金結合胜肽並保護、穩定胜肽活性，可以滲透肌膚，加強吸收，還能鎖水。

南韓彩妝美容老師李昀熹，也分享保養手法，包括一抹、二彈、三發光，就能夠養出完美肌膚感。

為讓更多人體驗碧歐斯的新品，6月16～18日，持專櫃精華或精華水正貨空瓶，到指定屈臣氏門市，可以免費兌換Pro黃金露100ml，詳情可上官網查詢。

李聖經保養最重視保濕與滲透力。圖／碧歐斯提供
李聖經保養最重視保濕與滲透力。圖／碧歐斯提供
李聖經保養最重視保濕與滲透力。圖／碧歐斯提供
李聖經保養最重視保濕與滲透力。圖／碧歐斯提供
BIO 金萃玫瑰黃金精華露 100ml（#Pro 黃金露）／899元。圖／碧歐斯提供
BIO 金萃玫瑰黃金精華露 100ml（#Pro 黃金露）／899元。圖／碧歐斯提供
BIO 金萃黃金精華露 100ml（#Pro 黃金露）／899元。圖／碧歐斯提供
BIO 金萃黃金精華露 100ml（#Pro 黃金露）／899元。圖／碧歐斯提供

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