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迎夏季客潮 嘉市無邊際游池消暑氣觀美景

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，來到飯店頂樓高空無邊際泳池享用下午茶，消暑更可遠眺諸羅山飽覽嘉義市美景。記者李宗祐／攝影
桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，來到飯店頂樓高空無邊際泳池享用下午茶，消暑更可遠眺諸羅山飽覽嘉義市美景。記者李宗祐／攝影

迎接即將來到的暑假，蟬聯4年全台最美飯店的桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，入住旅客可以品嘗唐寧茶、精緻甜點外，來到飯店頂樓高空無邊際泳池享用下午茶，不但消暑更可遠眺諸羅山飽覽嘉義市晨昏日落美景。

連鎖飯店集團承億文旅，在全台各地依當地城市風情打造不同風格樣貌旅宿而聞名，嘉義分館「承億文旅-桃城茶樣子」主打茶文化，旅客入住享受貴賓級待遇，泡湯、品茗依個人感受各自品嘗出不同的茶樣子。尤其飯店頂樓無邊際泳池深具特色，白天能遠眺諸山羅列的山稜線美景，晚上俯瞰嘉義市夜景，夏日時光游池畔享用下午茶，暑氣全消在無邊際泳池欣賞美景。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，這次活動攜手全球知名品牌英國皇室御用「TWININGS」唐寧茶推出高空無邊際泳池下午茶派對「Tasteof Living」，也是首次的雙茶體驗專案，即日起至8月31日活動期間入住專案，可直接升等至桃城茶樣子歲時紀獨賣套房並享有唐寧雙人下午茶套餐，在嘉義最美飯店無邊際泳池畔乘著夏日微風，品嚐以唐寧鉑金系列茶款獨特的茶香融入鹹甜點以及N23.5 Lounge 酒吧精心研製的茶調飲，從夏季初始的吉光片羽，品茗生活中的雋永美好。

活動也邀請嘉義在地甜點「常常The Frequent」加入，2名年輕主理人於嘉義結識成立，隱身於市區至今已6年，一直以來注重每個細節呈現，堅持當天製作販售，從甜塔殼、鹹派皮的捏製、內餡層次，到裝飾都親手完成，將每一份用心轉化成甜點，期望將「連自己都會愛吃的美味」理念带給嘉義的每一位旅人，由其製作唐寧茶鉑金系列茶款甜點，將茶香融入甜點，打造簡單日常的幸福滋味。

專案須提前3日預約，每日限量2組，售完為止預訂電話：05-228555或承億文旅官網。

桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，專案提供精緻甜點。記者李宗祐／攝影
桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，專案提供精緻甜點。記者李宗祐／攝影
桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，入住旅客可以品嘗唐寧茶、精緻甜點。記者李宗祐／攝影
桃城茶樣子飯店與「TWININGS」唐寧茶合作推出「Taste of Living」計畫，入住旅客可以品嘗唐寧茶、精緻甜點。記者李宗祐／攝影
無邊際泳池畔N23.5 Lounge 酒吧將為旅客精心研製茶調飲。記者李宗祐／攝影
無邊際泳池畔N23.5 Lounge 酒吧將為旅客精心研製茶調飲。記者李宗祐／攝影

嘉義 甜點 下午茶

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