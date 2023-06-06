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青年藝術家跨界香氛品牌 QUEEN MATI喚醒埃及文明

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣青年藝術家陳泰樺（阿泰ATI）與泰國香氛品牌JAPARA跨界合作，打造出香味獨特的聯名款香水QUEEN MATI ，從視覺到嗅覺都是全新享受。記者王昭月／攝影
台灣青年藝術家陳泰樺（阿泰ATI）與泰國香氛品牌JAPARA跨界合作，打造出香味獨特的聯名款香水QUEEN MATI ，從視覺到嗅覺都是全新享受。記者王昭月／攝影

台灣青年藝術家陳泰樺（阿泰ATI）經新願藝術穿針引線，與泰國香氛品牌JAPARA跨界合作，讓香氛與前衛視覺藝術交融，打造出香味獨特的聯名款香水QUEEN MATI 皇后美帝，從視覺到嗅覺都是全新享受。

陳泰樺是台灣當代備受關注的青年藝術家，作品「萬年龍」2011年在蘇富比拍出1.3萬元美金，受到國際收藏家青睞。過去他就覺得泰國 JAPARA的風格，跟自己擅長的魔幻、華麗，加一點稀奇搞怪作風很搭，這次有機會合作，歷時一年多開發出QUEEN MATI香水，他自信這款帶著「安靜」、「療癒」的新香氛，能帶來與眾不同的感官體驗。

亞洲唯一獲開羅許可進口埃及香精的JAPARA，團隊致力開發獨特香氛，這次與陳泰樺合作的QUEEN MATI，是利用在埃及找到的珍稀香精配方與泰國香氛進融合，前調是檸檬、葡萄柚的綠香調，中調為玫瑰、茉莉、焚香，後調則是雪松木、羊絨木與麝香，獨一無二。

陳泰樺說，QUEEN MATI的創作理念是以原創IP角色「快樂」與「美帝」為主角，將代表歷史、古文明、記憶與神秘等元素融合入設計。

JAPARA台灣總經理蘇皇嘉說，這款蘊藏著古埃及文化的精油香水，再融入台灣青年藝術家的思維，讓古老文明與現代風格交織，成為充滿異國神秘感及魅惑氛圍的作品，從設計、包裝、瓶身到香味都相當魔幻，未來也會尋找更多藝術家跨界合作，創造更多的可能。

配合聯名款香水上市，購買者即贈同款聯名NFT，可享JAPARA產品優惠及獨家活動邀請。JAPARA目前也與「阿性情趣用品」攜手合作，透過擺飾、香味，造更多元化的生活情趣。

陳泰樺指QUEEN MATI的創作理念，是將代表「歷史」、「古文明」、「記憶」與「神秘」等元素融合入設計。記者王昭月／攝影
陳泰樺指QUEEN MATI的創作理念，是將代表「歷史」、「古文明」、「記憶」與「神秘」等元素融合入設計。記者王昭月／攝影

藝術家 埃及 泰國

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