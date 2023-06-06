刁民、姥姥、六扇門你都吃過嗎？全台10大熱門酸菜魚 享受酸辣鮮香好滋味

話題美食「酸菜魚」你吃過了嗎？「酸菜魚」可以說是近期討論度最高的人氣料理了，這道起源於重慶的特色美食，使用泡椒與薑等辛香料炒出香氣基底，再加入酸菜、魚片與湯一同燉煮，除了基本的底料外也可以加入腐皮、魚皮、蔬菜等豐富配料，酸酸辣辣的好滋味十分開胃。

最近有不少酸菜魚店都在網路上帶起話題，像是「刁民酸菜魚」便將這股酸菜魚風潮從臺中吹到臺北，每天都有許多排隊人潮。除了知名度超高的刁民之外，還有哪些地方有賣好吃的酸菜魚呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的10家酸菜魚料理，一起來看看吧！

image source: FB／春囍打邊爐

NO. 10 成都滿庭芳川式料理

地址：台北市松山區八德路三段158巷1-1號

以各式經典川味料理為主打的成都滿庭芳，最大的特色是一個人也能吃的小份量餐點, 一些可能需要3-4個人才有辦法分食的菜餚，在這裡都有輕量的選擇。超級正宗的「金湯酸菜魚」除了2人份外也有適合單人的小份選擇。

滿庭芳的酸菜魚是道地的四川味，如果不敢吃太辣也可以客製化調整辣度，並且不辣的版本也會有另外的烹調方式，雖然平價但毫不馬虎，是非常講究的一家川式料理，「除了清爽的酸以及辣椒的辣，還有濃厚的白胡椒味」、「酸菜魚酸辣夠味，魚片也挺大塊紮實」、「酸菜魚味道很夠！魚也算多」。

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NO. 9 享漁鐵鍋酸菜魚

地址：臺中市西屯區大墩18街118號

享漁主打的是非常有特色的「鐵鍋燉魚」，採先蒸後燉的料理方式，能夠鎖住魚肉「保水保鮮」的最佳口感。除了鐵鍋酸菜魚外也有個人的「老壇酸菜魚」，以及雙人鍋的「金湯酸菜魚」等不同選擇。

結合東北鐵鍋燉魚、湖南剁椒魚頭、重慶烤魚、重慶酸菜魚的多種吃法，並且以火鍋的形式達到「一鍋兩吃」的風味，除了吃魚也可以涮肉，讓人回味無窮，「魚肉厚實口感綿密，一夾起來就骨肉分離」、「酸麻夠味，以酸菜魚來講算不會很油膩」、「招牌的酸菜魚辣得夠味，帶著一股神秘清新的酸味」。

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NO. 8 官小漁

地址：新北市三重區正義北路261號

位於新北三重的「官小漁」，是非常受當地人歡迎的人氣酸菜魚專賣店，店內的酸菜魚品項包含了金湯、蕃茄、麻辣、椒麻等四大系列，美味的程度讓招牌的酸菜魚餐點往往在7點前就已經售罄，想要吃到酸菜魚建議要早點到店內。

官小漁的酸菜魚皆是單碗販售，剛剛好的份量讓人可以輕鬆享用，不用一次就得呼朋引伴吃一大鍋，是想要一個人吃酸菜魚的好選擇，「三重難得一見的酸菜魚料理」、「好吃！而且料超多的，怎麼吃都很多」、「是一種讓人一直吃下去的口感跟味道」、「酸中帶麻完美比例」。

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NO. 7 老四川巴蜀麻辣燙

地址：臺北、新北林口、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄皆有門市（店址詳見官網）

老四川主打重慶、四川的「巴蜀風味」，有各式各樣的特色火鍋湯底，其中自然少不了重慶、四川的名菜「酸菜魚」。老四川的「川蜀酸菜魚」湯底在近來吹起的酸菜魚風潮下被不少人注意及討論，鹹香酸辣又不嗆的多層次口感廣受好評。

許多人都推薦老四川的酸菜魚湯頭要搭配寬粉一起品嘗，吸飽滿滿湯汁、滑溜又Q彈的口感，讓人越吃越上癮，除此之外老四川還推出了「藤椒酸菜魚」調理包，讓人可以把酸菜魚的美味帶回家，「是非常有韻味，層次濃厚又深沉的功夫手路菜」。

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image source: 老四川巴蜀麻辣燙官網

NO. 6 開飯 川食堂

地址：臺北、新北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮皆有門市（店址詳見官網）

知名的川菜料理店「開飯川食堂」在許多縣市都有分店，是不少人想吃川味菜餚時的首選，提供了各式各樣道地的川菜，當中也包含了重慶四川的代表性料理酸菜魚。先將酸菜和泡椒爆香後，再加入高湯燉煮一整隻鱸魚，最後淋上藤椒油，豐富的滋味非常受歡迎。

開飯川食堂是許多人聚餐時會選擇的餐廳，其中酸菜魚更是必點的人氣品項，讓不少第一次吃川菜的人留下深刻的印象，「平常不太吃煮魚，這鍋酸菜魚讓我連吃好幾塊」、「魚肉非常的緊實又細緻，非常的美味」、「酸菜與泡椒的酸香好開胃」。

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NO. 5 姥姥酸菜魚

地址：臺北市中正區北平西路3號2樓

位於微風北車的「姥姥酸菜魚」，是今年全新開幕的川味料理品牌。搭上這股酸菜魚風潮，姥姥酸菜魚一開幕就引發高度討論，將大白菜使用30年秘制工序醃漬1個月再等上20天熟成酸菜，再加上魚皮、魚骨及雞骨長時間燉煮的湯頭，以及肉質細嫩的烏鱧魚，滿滿一碗都是美味的精華。

除了2-3人的大份以及3-4人的特大份外，姥姥酸菜魚也推出1人獨享套餐，包含了白飯與小菜、甜點，讓人可以輕鬆品嘗澎湃的酸菜魚大餐，「雖然是個人餐，但整鍋十分豐盛」、「整體真的不錯」、「如果用刁民酸菜魚當對照組，姥姥屬於較清淡的口味」。

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NO. 4 六扇門

地址：北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、外島地區皆有門市（詳見官網）

相信有不少人都吃過六扇門這個平價美味的精緻小火鍋品牌，近來由於酸菜魚話題滿滿，因此六扇門也趁勢推出了期間限定的新口味「酸六六酸菜魚」，從5月24日上市後一直販售到8月31日，在網路上引發許多討論。

和其他店家風味較傳統的酸菜魚不同，六扇門的酸菜魚比較像是酸菜魚風味的火鍋，適合想吃酸菜魚又不敢吃太重口味的人嚐鮮，親民的小火鍋價格也不會讓錢包有太大的負擔，「推薦給喜歡酸菜魚的同好們」、「品嚐魚肉的同時也能喝到濃郁的湯汁」、「湯很好喝」、「很喜歡這次的鍋，很夠味也很清爽」。

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NO. 3 春囍打邊爐

地址：高雄、臺南、臺中皆有門市（詳見官網）

發源自高雄的「春囍打邊爐」是主打港式風味的特色火鍋店，在去年該店推出了全新的酸菜魚火鍋，使用老壇酸菜、泡椒加上花椒提味，酸香中帶著麻感的風味，再搭配上鮮魚、豬五花、寬粉、腐皮等多樣的食材，很快成為店內的人氣口味。

滿滿一整鍋的超大分量，滋味豐富的正宗酸菜魚鍋迅速擄獲不少饕客的心，「很適合愛酸香的吃貨們」、「有豐富的花椒提升風味，吃起來富含濃郁麻感」、「酸度夠味、帶有魚的鮮味，層次香氣挑逗味蕾」、「喜歡吃辣喜歡吃酸香的朋友都很推薦」、「整個酸菜魚鍋吃起來層次風味都超澎湃」。

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NO. 2 溜溜酸菜魚專賣店

地址：高雄市前鎮區三多三路217號B1F

位於高雄SOGO百貨內的溜溜酸菜魚，是漢來美食旗下的全新品牌。由川粵菜系的五星飯店主廚團隊研發出獨家秘制配方，端上桌的酸菜魚不只有著酸菜的鮮酸，更帶著川味菜餚的香麻。最大的特色還有在上桌前進行「油潑」的動作，以熱油逼出料理的誘人香氣。

鮮香酸爽的湯頭，再加上Q彈滑溜的魚肉，讓人每一口都能嚐到「溜溜」的感覺，這個品牌也因此得名，「一吃上癮」、「口味不算太重，可是酸麻適中，對於不吃辣的我也是可以接受」、「魚是選用烏鱧魚，肉質滑溜但又緊實的，搭配獨特酸香麻辣的湯底超級美味」。

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NO. 1 刁民酸菜魚

地址：臺中、臺北皆有門市（詳見官網）

第一名毫無懸念地由帶起「酸菜魚風潮」、知名度最高的「刁民酸菜魚」拿下。主大「比臉盆還大」的豐盛份量，並且以四川風味為基底進行改良，加入龍骨高湯及豬五花、寬粉、木耳、金針菇、魚片及花椒油，獨家配方不管是經典的「秘酸菜魚」還是不辣的「初戀番茄魚」都有有超高人氣。

從臺中引發話題到插旗臺北，刁民酸菜魚無論何時都人潮滿滿，一位難求，就連平日想吃也需要排隊，人多的時候甚至要等上幾個小時，是許多人都想吃吃看的話題美食，「非常好吃，不到一小時就吃光吃飽」、「目前在台灣吃過最好的酸菜魚」。

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image source: 刁民酸菜魚官方網站

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年06月02日至2023年06月01日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『酸菜魚』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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