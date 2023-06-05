MASSIMO GALLERIA首店進駐內湖禮客 精品Outlet價5折起

韓國男團NCT成員道英（Doyoung）近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，身穿品牌男裝襯衫內搭白吊嘎（背心）的造型，引起網友們的熱烈反應，並回應「既帥又可愛！」而這也是道英首次以品牌大使身份出席活動，吸引超過百萬人朝聖點讚曝光的帥照。

2023-06-05 17:46