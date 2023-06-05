MASSIMO GALLERIA首店進駐內湖禮客 精品Outlet價5折起
禮客Outlet於6/9至6/26推出周年慶，在此前夕，禮客董事長溫筱鴻引進時尚精品選物店「MASSIMO GALLERIA」全台首店進駐內湖禮客Outlet一館一樓，選物店提供BALENCIAGA、BURBERRY 、BOTTEGA VENETA、Chloé、DIOR、FENDI、GUCCI、LOEWE、MARC JACOBS、MIU MIU、PRADA、Saint Laurent、Valentino等精品Outlet價、平均5折起。
內湖禮客Outlet台灣設計師專區今年持續增加設計師進駐，繼續引進Hama Boutique亞瑪精品、MASSIMO GALLERIA等歐洲時尚精品選物店，也擴大居家生活選品店進駐，除了引進Finara費納拉國際精品家飾，未來也將同步引進MASSIMO旗下歐洲古董家具精品。
由於禮客Outlet有6成顧客都是女性，溫筱鴻特別在她的辦公室打造「筱鴻薈客室」，鎖定有高消費力的「壯世代」熟齡客層、VIP主顧客推出「時尚CEO風格學院」課程，結合時尚健檢、色彩與流行趨勢，串聯館內百大品牌，過Outlet的高CP值單品與現場展示服裝配件，讓顧客探索穿搭風格定位。
禮客內湖店今年周年慶回饋包括，不限消費金額刷卡有機會抽中「iPhone 14 6.1吋128G」(價值27,900元)、「禮客1萬元商品券」，憑不限金額消費發票，再贈「禮覓50元電子商品券」+「PERFUN博赫香 精油香氛品牌100元商品折價券」。
全館消費滿額贈包括，滿8,000送「價值1,080元漾客油燒魚露時雨鮑魚餐點券」、12,000送「心率智慧監測運動手表」、15,000送「400元電子商品券」、20,000送「600元電子商品券」、25,000送「800元電子商品券」、30,000送「1,000元電子商品券」。
禮客公館店也同步推出優惠，滿8,000送「100元電子商品券」、12,000送「心率智慧監測運動手錶」、15,000送「400元電子商品券」、20,000送「600元電子商品券」、25,000送「800元電子商品券」、30,000送「1,000元電子商品券」。
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