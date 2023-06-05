夏促銷SOGO App現領折價券 中壢大江涼夏家電滿額現折

遠東SOGO百貨台北店(忠孝館、復興館、敦化館)於6/6至6/26推出「TRAVEL Fair活力夏Sale」，有下載遠東SOGO App者，不用消費即可獲得可享台北店聯合三館推出合計1,000元酷夏App折價券(忠孝館400元、復興館400元、敦化館200元)，於男女服飾、內衣童裝、鍋具寢具等業種，指定品牌單筆消費滿3,000元以上立即現折200元，還有各樓面推出滿額好禮。

針對夏天外出防曬需求，忠孝館推出資生堂東京櫃安耐曬金鑽高效防曬露組，優惠價950元、OnlySOGO限量50組；復興館推薦TRAVELER吸排抗UV襯衫(男)，特價2,190元；敦化館推薦ICU DIOR墨鏡，特價8,280元。夏季鞋履也紛紛換上透氣涼鞋，忠孝館獨家推Dr.Martens Blaire HDW涼鞋(女) 原價6,280元，特價5,680元、限量20雙。

適逢6月畢業季，SOGO台北店各餐廳也推出謝師宴套餐，中式宴席推薦忠孝館三合院港式飲茶六君饗宴，優惠價3,800元；異國風味則有復興館晶湯匙6人套餐，優惠價4,580元；敦化館漢來海港餐廳針對謝師宴，推出滿15人贈送2人優惠。

另外，桃園中壢大江購物中心6/8至6/25展開年中慶，全館消費滿4,500元送電子現金券350元，UNIQLO滿3,000元送150元，另推出涼夏小家電消費滿5,000元現抵400元等獨家優惠。大江購物中心年中慶活動期間以刷卡消費結帳更為划算，大江聯名卡友於活動首五日、6/8至6/12當日單筆消費滿999元，即可獲得電子現金券200元，回饋率20%。此外，還有大江與指定銀行合作推出銀行刷卡滿額禮。

環球購物中心Global Mall即日起至6/14推出百萬會員感謝祭，首先「點數放大三倍兌」全台八店於活動期間會員可享扣50點兌換限量50元美食抵用券。針對外食族，環球Online集結百大美食推到店取5折起、買一送一，線上下單、分店便利取；另車站六店周一至周四館內指定餐飲單筆消費滿399元送30元電子商品禮券。