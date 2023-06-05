男團NCT道英現身精品活動 白吊嘎穿搭引起暴動 網：既帥又可愛！

韓國男團NCT成員道英（Doyoung）近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，身穿品牌男裝襯衫內搭白吊嘎（背心）的造型，引起網友們的熱烈反應，並回應「既帥又可愛！」而這也是道英首次以品牌大使身份出席活動，吸引超過百萬人朝聖點讚曝光的帥照。

為了新款DG Logo包的上市，Dolce & Gabbana在首爾的清潭洞旗艦店舉辦派對，當晚「王后傘下」的裴仁爀、近期有新作品上映的安普賢等人都受邀前去跑趴，但鋒頭還是不及新任品牌大使，也是男團NCT成員道英的現身。出席活動的道英身穿了Monete印花襯衫，內搭白色背心與寬版工裝長褲，隨興又帥氣的風格，吸引眾人關注。跑趴後，道英同樣分享了當晚帥照在instagram上，讓粉絲也能朝聖，特別是白背心的造型，引起網友熱烈討論，回應「既帥又可愛」、「如此性感要吸引誰？」。除了這場活動，只要是公開的場合，道英善盡義務，絕對把Dolce & Gabbana的服裝穿好穿滿，當最稱職的品牌大使。

設計師品牌john varvatos日前也翻新了位於加州西好萊塢的旗艦店，全新店裝以白色灰泥牆面打造，搭配加大落地窗和黑鋼元素與紐約的設計工作室相呼應。圖／john varvatos提供

除了Dolce & Gabbana的活動，今年首度來台設點的男裝設計師品牌john varvatos日前也翻新了位於加州西好萊塢的旗艦店。全新店裝以白色灰泥牆面打造，搭配加大落地窗和黑鋼元素與紐約的設計工作室相呼應。此外，開放式的店內空間展示設計師John Varvatos 的收藏作品，如青銅壁爐和源自世界各地的骨董及現代藝術作品， 輔以美麗的拱形天花板及手工製作的地毯彰顯出品牌獨有美學。這間旗艦店同時展售囊括時裝、皮件、鞋履、珠寶和太陽眼鏡等商品，更販售限量版手表和藝術品，凸顯品牌藝術風格與品味，是到當地旅遊時不可錯過的購物景點。

john varvatos西好萊塢旗艦店，展售囊括時裝、皮件、鞋履、珠寶和太陽眼鏡等商品，更販售限量版手表和藝術品。圖／john varvatos提供

男團NCT成員道英近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，這也是他首次以品牌大使身份出席。圖／摘自instagram