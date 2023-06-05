快訊

台南再傳槍響！歸仁民宅遭開10多槍 男子持2把槍狂轟後自首

小生命分秒在流逝：蘇丹戰火下的孤兒生死危機

專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「3所私校」確定退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男團NCT道英現身精品活動 白吊嘎穿搭引起暴動 網：既帥又可愛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
出席Dolce & Gabbana活動的道英身穿了Monete印花襯衫，內搭白色背心與寬版工裝長褲，隨興又帥氣的風格，吸引眾人關注。圖／摘自instagram
出席Dolce & Gabbana活動的道英身穿了Monete印花襯衫，內搭白色背心與寬版工裝長褲，隨興又帥氣的風格，吸引眾人關注。圖／摘自instagram

韓國男團NCT成員道英（Doyoung）近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，身穿品牌男裝襯衫內搭白吊嘎（背心）的造型，引起網友們的熱烈反應，並回應「既帥又可愛！」而這也是道英首次以品牌大使身份出席活動，吸引超過百萬人朝聖點讚曝光的帥照。

為了新款DG Logo包的上市，Dolce & Gabbana在首爾的清潭洞旗艦店舉辦派對，當晚「王后傘下」的裴仁爀、近期有新作品上映的安普賢等人都受邀前去跑趴，但鋒頭還是不及新任品牌大使，也是男團NCT成員道英的現身。出席活動的道英身穿了Monete印花襯衫，內搭白色背心與寬版工裝長褲，隨興又帥氣的風格，吸引眾人關注。跑趴後，道英同樣分享了當晚帥照在instagram上，讓粉絲也能朝聖，特別是白背心的造型，引起網友熱烈討論，回應「既帥又可愛」、「如此性感要吸引誰？」。除了這場活動，只要是公開的場合，道英善盡義務，絕對把Dolce & Gabbana的服裝穿好穿滿，當最稱職的品牌大使。

設計師品牌john varvatos日前也翻新了位於加州西好萊塢的旗艦店，全新店裝以白色灰泥牆面打造，搭配加大落地窗和黑鋼元素與紐約的設計工作室相呼應。圖／john varvatos提供
設計師品牌john varvatos日前也翻新了位於加州西好萊塢的旗艦店，全新店裝以白色灰泥牆面打造，搭配加大落地窗和黑鋼元素與紐約的設計工作室相呼應。圖／john varvatos提供

除了Dolce & Gabbana的活動，今年首度來台設點的男裝設計師品牌john varvatos日前也翻新了位於加州西好萊塢的旗艦店。全新店裝以白色灰泥牆面打造，搭配加大落地窗和黑鋼元素與紐約的設計工作室相呼應。此外，開放式的店內空間展示設計師John Varvatos 的收藏作品，如青銅壁爐和源自世界各地的骨董及現代藝術作品， 輔以美麗的拱形天花板及手工製作的地毯彰顯出品牌獨有美學。這間旗艦店同時展售囊括時裝、皮件、鞋履、珠寶和太陽眼鏡等商品，更販售限量版手表和藝術品，凸顯品牌藝術風格與品味，是到當地旅遊時不可錯過的購物景點。

john varvatos西好萊塢旗艦店，展售囊括時裝、皮件、鞋履、珠寶和太陽眼鏡等商品，更販售限量版手表和藝術品。圖／john varvatos提供
john varvatos西好萊塢旗艦店，展售囊括時裝、皮件、鞋履、珠寶和太陽眼鏡等商品，更販售限量版手表和藝術品。圖／john varvatos提供

男團NCT成員道英近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，這也是他首次以品牌大使身份出席。圖／摘自instagram
男團NCT成員道英近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，這也是他首次以品牌大使身份出席。圖／摘自instagram

只要是公開的場合，道英善盡義務，絕對把Dolce & Gabbana的服裝穿好穿滿，當最稱職的品牌大使。圖／摘自instagram
只要是公開的場合，道英善盡義務，絕對把Dolce & Gabbana的服裝穿好穿滿，當最稱職的品牌大使。圖／摘自instagram

品牌

延伸閱讀

「最強神顏」搭機生圖美到登熱搜！韓網暴動喊「千年一遇美女」　四代女團最頂無人能敵

快訊／粉絲暴動！蔡依林登日本「THE FIRST TAKE」影片來了

深V賣肌引暴動！27歲準人父男神示愛對象曝光

58歲楊繡惠深夜報喜「公開超音波照」　網暴動問：是小白雲？

相關新聞

Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！

Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo日前現身首爾金浦機場，身上拎了Dior 2023秋季女裝全新的C'es...

夏促銷SOGO App現領折價券 中壢大江涼夏家電滿額現折

遠東SOGO百貨台北店(忠孝館、復興館、敦化館)於6/6至6/26推出「TRAVEL Fair活力夏Sale」，有下載遠...

樂高陪你搭火車！樂高積木登「環島之星」 拼完送禮券

以迪士尼100週年為主題所打造的「環島之星夢想號－迪士尼主題列車」，自即日起攜手「樂高」，將於列車上加入5款樂高的「迪士...

男團NCT道英現身精品活動 白吊嘎穿搭引起暴動 網：既帥又可愛！

韓國男團NCT成員道英（Doyoung）近期現身Dolce & Gabbana於首爾舉辦的活動，身穿品牌男裝襯衫內搭白吊嘎（背心）的造型，引起網友們的熱烈反應，並回應「既帥又可愛！」而這也是道英首次以品牌大使身份出席活動，吸引超過百萬人朝聖點讚曝光的帥照。

東京最酷美食街「東急歌舞伎町TOWER」 吃喝玩樂不夜城

甫於今年4月中開業的「東急歌舞伎町TOWER」迅速成為東京新宿新地標。集結餐廳、劇場、電影院、飯店及展演空間，這裡可說是...

鐵路便當節9日登場 EMU3000型餐盒首入菜A5和牛

台鐵第8屆鐵路便當節9日至12日在台北車站大廳登場，今年邀請國、內外42家業者，除了日本、斯里蘭卡13家鐵路業者參與，台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦