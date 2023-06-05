快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
C'est Dior包款以柔和曲線與精緻做工為特色。圖／Dior提供
C'est Dior包款以柔和曲線與精緻做工為特色。圖／Dior提供

Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo日前現身首爾金浦機場，身上拎了Dior 2023秋季女裝全新的C'est Dior水桶包，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作。以柔和曲線與精緻做工為特色的C'est Dior水桶包共推出三種尺寸，包含小型、中型與大型，同時提供摩卡棕、拿鐵白與經典黑等多種顏色選擇，搭配可調整式背帶；皮革款以浮雕工藝重新演繹Christian Dior的品牌名縮寫、標誌性CD logo同樣呈現於釦飾上，映襯品牌高級訂製的絕美工藝。

除了雋永的皮革款式外，C'est Dior水桶包亦提供洋溢品牌經典寫意的Oblique緹花刺繡帆布的材質花色，同時，在2023年秋季系列中，還有籐格紋標誌性符碼結合拉菲草編織，以及海軍條紋拉結合拉菲草編織的設計，這種洋溢夏日氣氛的元素亦是向迪奧先生對法國Riviera海岸鍾情致敬的表現。

C'est Dior包款從初期的草圖繪製開始都仰賴工坊的精湛工藝與知識製作，包括面料裁切、擺放的精準方位，到皮革的嚴格篩選。在製作包款底部與精細包腳釘後，工匠須以分毫不差的技藝手工組裝各部件；Christian Dior標誌則以金箔印章形式落於包款上，並運用於包款內部與背面。而CD Lock扣環的設計，更融合包款的功能性與獨特性，每一細節皆體現品牌內外皆美的精緻要求。

C'est Dior包款以柔和曲線與精緻做工為特色。圖／Dior提供
C'est Dior包款以柔和曲線與精緻做工為特色。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎全新C'est Dior包款現身首爾金浦機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎全新C'est Dior包款現身首爾金浦機場。圖／Dior提供
C'est Dior在製作包款底部與精細包腳釘後，工匠須以分毫不差的技藝手工組裝各部件。圖／Dior提供
C'est Dior在製作包款底部與精細包腳釘後，工匠須以分毫不差的技藝手工組裝各部件。圖／Dior提供
C'est Dior海軍藍小牛皮拼接OBLIQUE小型水桶包，11萬元。圖／Dior提供
C'est Dior海軍藍小牛皮拼接OBLIQUE小型水桶包，11萬元。圖／Dior提供
C'est Dior籐格紋拉菲草中型水桶包，11萬5,000元。圖／Dior提供
C'est Dior籐格紋拉菲草中型水桶包，11萬5,000元。圖／Dior提供
C'est Dior摩卡棕小牛皮中型水桶包，12萬元。圖／Dior提供
C'est Dior摩卡棕小牛皮中型水桶包，12萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎全新C'est Dior包款現身首爾金浦機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎全新C'est Dior包款現身首爾金浦機場。圖／Dior提供
C'est Dior酒椰葉拼接丹寧海軍條紋小型水桶包，97,000元。圖／Dior提供
C'est Dior酒椰葉拼接丹寧海軍條紋小型水桶包，97,000元。圖／Dior提供

Dior 品牌

延伸閱讀

變身復古辣妹也好看！韓韶禧曝新妝容「重點」　連2次出現「這品牌」似乎預告接下來合作？

就算缺席，還是會記得留你的位置！Jisoo無法參與大阪演唱會　3位妹妹替她「這樣做」

大師創作LINE貼圖免費下載！超實用時髦風格一秒到巴黎

一篇貼文就能惹怒BP粉？Jisoo照片順序排在金妍兒後面　粉絲抗議：不尊重全球大使

相關新聞

桂綸鎂將迎40歲 入行20年吐「仍在迷霧中前行」：我很有野心

今年6月是台灣第一本國際中文版時尚雜誌Harper's BAZAAR在台發行第400期的時刻，BAZAAR為紀念台灣版400期，特別打造一座未來博物館，邀請曾擔綱過封面人物的影后「小鎂」桂綸鎂，演出非凡的「博物館」級力作。

Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！

Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo日前現身首爾金浦機場，身上拎了Dior 2023秋季女裝全新的C'es...

東京最酷美食街「東急歌舞伎町TOWER」 吃喝玩樂不夜城

甫於今年4月中開業的「東急歌舞伎町TOWER」迅速成為東京新宿新地標。集結餐廳、劇場、電影院、飯店及展演空間，這裡可說是...

鐵路便當節9日登場 EMU3000型餐盒首入菜A5和牛

台鐵第8屆鐵路便當節9日至12日在台北車站大廳登場，今年邀請國、內外42家業者，除了日本、斯里蘭卡13家鐵路業者參與，台...

最有夏季度假感的繽紛色彩！FERRAGAMO早秋海灘系列

在炎炎夏日陸續登場的早秋系列，包括許多鮮豔繽紛的色彩和充滿度假氣息的單品，讓人在炎熱的季節依舊時髦有型！FERRAGAM...

Onitsuka Tiger攜手「快打旋風6」讓遊戲玩家在虛擬、真實世界都能穿聯名鞋

繼與經典漫畫「福星小子」合作後，日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）再掀話題！這次攜手知名格鬥電玩「快打旋風6」推出聯名鞋款，還將串連線上與線下，讓玩家在虛擬世界，也能穿戴限定ENDACTUS鞋款、勳章，更預告未來還會在遊戲中打造期間快閃店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦