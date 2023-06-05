Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo日前現身首爾金浦機場，身上拎了Dior 2023秋季女裝全新的C'est Dior水桶包，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作。以柔和曲線與精緻做工為特色的C'est Dior水桶包共推出三種尺寸，包含小型、中型與大型，同時提供摩卡棕、拿鐵白與經典黑等多種顏色選擇，搭配可調整式背帶；皮革款以浮雕工藝重新演繹Christian Dior的品牌名縮寫、標誌性CD logo同樣呈現於釦飾上，映襯品牌高級訂製的絕美工藝。
除了雋永的皮革款式外，C'est Dior水桶包亦提供洋溢品牌經典寫意的Oblique緹花刺繡帆布的材質花色，同時，在2023年秋季系列中，還有籐格紋標誌性符碼結合拉菲草編織，以及海軍條紋拉結合拉菲草編織的設計，這種洋溢夏日氣氛的元素亦是向迪奧先生對法國Riviera海岸鍾情致敬的表現。
C'est Dior包款從初期的草圖繪製開始都仰賴工坊的精湛工藝與知識製作，包括面料裁切、擺放的精準方位，到皮革的嚴格篩選。在製作包款底部與精細包腳釘後，工匠須以分毫不差的技藝手工組裝各部件；Christian Dior標誌則以金箔印章形式落於包款上，並運用於包款內部與背面。而CD Lock扣環的設計，更融合包款的功能性與獨特性，每一細節皆體現品牌內外皆美的精緻要求。
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