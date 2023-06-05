Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！

Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo日前現身首爾金浦機場，身上拎了Dior 2023秋季女裝全新的C'est Dior水桶包，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作。以柔和曲線與精緻做工為特色的C'est Dior水桶包共推出三種尺寸，包含小型、中型與大型，同時提供摩卡棕、拿鐵白與經典黑等多種顏色選擇，搭配可調整式背帶；皮革款以浮雕工藝重新演繹Christian Dior的品牌名縮寫、標誌性CD logo同樣呈現於釦飾上，映襯品牌高級訂製的絕美工藝。

除了雋永的皮革款式外，C'est Dior水桶包亦提供洋溢品牌經典寫意的Oblique緹花刺繡帆布的材質花色，同時，在2023年秋季系列中，還有籐格紋標誌性符碼結合拉菲草編織，以及海軍條紋拉結合拉菲草編織的設計，這種洋溢夏日氣氛的元素亦是向迪奧先生對法國Riviera海岸鍾情致敬的表現。