東京最酷美食街「東急歌舞伎町TOWER」 吃喝玩樂不夜城

甫於今年4月中開業的「東急歌舞伎町TOWER」迅速成為東京新宿新地標。集結餐廳、劇場、電影院、飯店及展演空間，這裡可說是一座超大型複合型美食娛樂商場，1～5樓為「娛樂與餐廳」設施，打造接近24小時營業的美食不夜城。尤其2樓的「新宿歌舞伎町hall～歌舞伎橫丁」，集結日本各地B級美食，炫目的霓虹燈、誇張醒目的設計，有如科幻電影裡呈現的繁華東京，獨具一格的「Cyberpunk」風格讓人驚艷，也是東急歌舞伎町TOWER開幕後最受討論注目的區域。

東急歌舞伎町TOWER是樓高225公尺為地上48層、地下5層建築。正如歌舞伎町的特色與定位，「東急歌舞伎町TOWER」沒有商場常見的流行服飾、精品進駐，是一座專注於娛樂的體驗消費型的指標型據點。

★ 2F新宿歌舞伎hall～歌舞伎橫丁美食區

位於2F的「新宿歌舞伎hall～歌舞伎橫丁」美食區，以慶典為主題、採「橫丁」（兩旁充滿店家的小街道）風格的美食區約1,000平方公尺，將日本代表文化、未來感、多樣性等元素融入，霓虹燈光彩奪目，呈現次世代的新潮迷幻感，讓人印象深刻。

同時這裡集結10間從北海道到九州、沖繩以及中華料理等各地不同主題的特色料理，有如遊走日本各地的美食巡禮。中央舞台每晚進行各式新潮與傳統元素交替的活動，有日本慶典相關演出、卡拉OK、魔術秀、DJ表演等。而歌舞伎橫丁也呼應了歌舞伎町不夜城的特色，營業時間從早上6點到第二天清晨5點，幾乎是24小時。

★ 3F namco TOKYO遊樂中心

位於3樓是萬代南夢宮娛樂營運的「namco TOKYO」，是一個結合娛樂、美食、活動設施的大型遊樂中心。可以挑戰這裡才有的超巨大抓娃娃機「Big Crane」，以及在「ONE PIECE卡牌遊戲官方商店」區域，入手各式各樣的角色周邊商品，此外，來到「MUSIC & PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』」，可一邊享用美食，一邊欣賞小精靈或「電音部」等人氣角色的AIDJ進行的DJ表演秀。

★ 4F THE TOKYO MATRIX 地下城攻略體驗

位於4樓的是索尼音樂娛樂營運的地下城攻略體驗設施「THE TOKYO MATRIX」。與夥伴合作打倒怪物，尋找道具，突破陷阱，完成地下城攻略，實際體驗遊戲和動畫世界裡才有的刺激感受。

目前這項設施的遊戲內容是以超熱門的「刀劍神域 (Sword Art Online)」為主題，5月上旬參加人數已突破2萬人，據說遊戲難度極高，至今仍無人破關。有機會到訪此地，不妨前往挑戰看看。

★ 6～8F THEATER MILANO-Za劇場

6～8樓的「THEATER MILANO-Za」劇場，約有900個座位，最大賣點就是特殊舞台設備加上可調性極佳的觀眾席，而因應各式各樣的演出，將舞台與觀眾席融為一體的空間設計，添增觀眾的視覺享受。

這裡定期推出舞台劇、音樂、影片多種娛樂作品供遊客觀賞。6月5日起，獲奧斯卡金像獎最佳影片獎的韓國電影「寄生上流」，將改編成舞台劇在此上演，接下來還會有更多話題名作陸續登場。

★ 9～10F 109 CINEMAS PREMIUM新宿電影院

「109 CINEMAS PREMIUM新宿」是一處追求奢華感的綜合型電影院，共有8個劇院，其中包含3面環繞的「ScreenX」廣角劇院，所有座席使用講究舒適度的特等座位，最大座位尺寸約為一般劇院的2.3倍，並導入由音樂大師坂本龍一負責監修的「SAION-SR EDITION-」音響系統，提供最頂級的觀影享受。

奢華感受的A等座席4,500日圓，S等座席6,500日圓；雖然消費較高，觀影之外可使用高級感十足的交誼廳，以及無限享用製作講究的爆米花、無限暢飲無酒精飲料。

★ B1～B4F Zepp Shinjuku (TOKYO)、ZERO TOKYO

位於地下1～4樓的「Zepp Shinjuku (TOKYO)」音樂廳，最大容納人數為1,500人。特殊空間設計，將觀眾與歌手距離拉近之外，還透過360度LED影像設備，提供絕無僅有、充滿臨場感的音樂饗宴。

夜間時段，這裡搖身一變成為日本國內最大規模的夜間娛樂設施「ZEROTOKYO」，邀請國內外DJ、歌手舉辦充滿話題性的活動，透過音樂、DJ表演交織出全新娛樂體驗。

高樓層入駐的是東急集團運營的兩家酒店，分別為高價位的「BELLUSTAR東京」和中價位的「Hotel Groove新宿」。

【東急歌舞伎町TOWER】

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1