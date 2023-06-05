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鐵路便當節9日登場 EMU3000型餐盒首入菜A5和牛

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵精選6家鐵路餐廳、13款特色便當，其中EMU3000型特仕版陶瓷餐盒，主菜首度入菜A5日本沖繩本部和牛，含保溫提袋售價999元。記者周彥妤／攝影
台鐵精選6家鐵路餐廳、13款特色便當，其中EMU3000型特仕版陶瓷餐盒，主菜首度入菜A5日本沖繩本部和牛，含保溫提袋售價999元。記者周彥妤／攝影

台鐵第8屆鐵路便當節9日至12日在台北車站大廳登場，今年邀請國、內外42家業者，除了日本、斯里蘭卡13家鐵路業者參與，台鐵也精選6家鐵路餐廳、13款特色便當，其中EMU3000型特仕版陶瓷餐盒，主菜首入菜A5日本沖繩本部和牛，含保溫提袋售價999元，限量100份。

台鐵表示，今年邀請國、內外42家業者，包括日本、斯里蘭卡13家鐵路業者共襄盛舉，推出多款特色精美便當，東日本旅客鐵路株式會社–E956 ALFA-X次世代新幹線便當；西武鐵道–味噌和牛餡餅便當；近江鐵道–近江牛咖哩便當；伊豆箱根鐵道–和牛香菇壽喜燒便當；東武鐵道–SL大樹日光和風滿載便當；近鐵電車–近鐵奈良便當；信濃鐵道–觀光列車六文特製燒肉便當；淡路屋–章魚飯；一畑電車–結緣蕎麥天婦羅；銚子電鐵–ヘルシー3色弁当；京濱急行電鐵株式會社–燒賣便當（台灣限定版）；肥薩橙–九州風味炸豬排便當。

除了國際業者參與，國內參展業者也推出各式特色餐點，包含福井食堂–烤飛魚便當；烤食煮盒–minibox火車飯盒；環球購物中心–鄰家小廚x樂天桃猿聯名宮保雞丁便當；微風廣場–烤無骨雞腿排飯；紅心滿赤心雞蛋糕–列車造型雞蛋糕；兩喜布丁蛋糕–焦糖布丁。

至於台鐵自身6家鐵路餐廳，包括A5本部和牛，搭配 EMU3000 型特仕車造型陶瓷便當盒、 EMU3000 型特仕車保溫便當袋，以及懷舊經典排骨菜飯的台鐵局絕版復刻懷舊鋼盒便當（限量100份，每份699元）。

此外，今年台鐵便當也再度攜手海漁基金會，推出永續海鮮便當，從台北的蒜香小卷便當、七堵的荷葉糯米雞X東北角小卷雙拼便當、台中的梅雞魚捲便當、高雄的鰻魚便當、花蓮洛神醬燒雞腿排便當，到台東鬼頭刀便當等多款限定餐點。

台鐵表示，展覽亮點包含雄獅旗下品牌gonna廚房主廚，發表鳴日廚房餐點，以及易遊網打造夢幻迪士尼主題列車。台鐵附業營運中心科長陳依伶說，去年鐵路便當節營業額653萬元，今年目標700萬元。

除了國際業者參與，國內參展業者也推出各式特色餐點。記者周彥妤／攝影
除了國際業者參與，國內參展業者也推出各式特色餐點。記者周彥妤／攝影
台鐵表示，今年邀請國、內外42家業者，包括日本、斯里蘭卡13家鐵路業者共襄盛舉。記者周彥妤／攝影
台鐵表示，今年邀請國、內外42家業者，包括日本、斯里蘭卡13家鐵路業者共襄盛舉。記者周彥妤／攝影

便當 台鐵

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