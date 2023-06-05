Onitsuka Tiger攜手「快打旋風6」讓遊戲玩家在虛擬、真實世界都能穿聯名鞋

繼與經典漫畫「福星小子」合作後，日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）再掀話題！這次攜手知名格鬥電玩「快打旋風6」推出聯名鞋款，還將串連線上與線下，讓玩家在虛擬世界，也能穿戴限定ENDACTUS鞋款、勳章，更預告未來還會在遊戲中打造期間快閃店。

為了這次合作，Onitsuka Tiger打造了ENDACTUS鞋型，之後也將出現在「快打旋風6」遊戲內。聯名鞋的左後跟飾有品牌標誌，右鞋後跟飾有快打旋風的Logo，特殊的微方頭造型，鞋側邊再搭配精緻車線繡上虎爪紋。除了鞋款本身，聯名商品也配有特別設計的鞋盒及購物袋，靈感皆汲取自快打旋風的Logo。另外，來自世界各地的玩家可以在Battle Hub中相互交流，「快打旋風6」遊戲將贈送每位參與主可在遊戲中穿戴的Onitsuka Tiger主題外觀，包括聯名ENDACTUS鞋款；在期間內，玩家於Battle Hub模式中還可獲得獨家限定的鬼塚虎勳章。並且自11月1日起為期一個月，在Battle Hub中將會開設Onitsuka Tiger快閃店，屆時可以下載經典MEXICO 66鞋款和服飾，還有各項驚喜活動。

Converse One Star Pro系列粽子鞋，2,580元。圖／Converse提供

向來時尚品牌只會推出中華新年的限定設計，少有慶祝其他節日的款式，不過Converse卻在近期以「端午節」為主題，打造限定鞋款，相當有意思。Converse在One Star Pro系列中呈現了「粽子鞋」，共有兩款分別代表南北不同「口味」的鞋款，像是「北方紅豆粽」款就以象征著大米的米黃色鞋面搭配棕色五角星圖案；「南方肉粽」則是代表著醬油粽的棕色鞋面搭配米色五角星圖案。而且鞋款設計中還蘊涵多種細節，麻布質感鞋面和麻繩風格可替換鞋帶源自包粽子時所使用到的道具，讓眾人重溫包粽子時的樂趣。

Onitsuka Tiger聯名「快打旋風6」ENDACTUS鞋，7,680元。圖／Onitsuka Tiger提供