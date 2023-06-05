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持學生證吃石研室抽「全桌7折」！老師直接加送海鮮盤
隨著畢業季到來，連鎖鍋物「石研室」推出學生專屬優惠，只要憑「學生證」消費就可參加抽獎，最高享「全單7折」。另外老師憑「教師證」，則可免費招待「魚拼盤／蝦拼盤」1份，輕鬆加菜。
2016年成立至今的石研室，目前全台共有4間門市，座落於台北、台中等地，店內主打將經典台灣料理經爆炒後化身為火鍋湯頭，帶來特殊的風味體驗，包括有六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋等不同選擇，湯底合計共12種。
即日起至6月30日期間，石研室推出畢業季優惠活動，憑學生證到石研室消費，一張學生證即可全桌參加抽獎，最高可享「全單7折優惠」，另外獎項還包含招待嚴選五花肉1份、海鮮小總匯1份、肉盛拼盤1份等不同品項，人人有獎。為感謝老師的辛勞，憑教師證來店消費，即可招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」1份。
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