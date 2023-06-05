快囤貨！裸鑽雪莉送你去香港體驗「2023亞洲50大酒吧」

2023亞洲50最佳酒吧即將於7月18日在香港公布，自2021年起、連續6年被選為世界及亞洲50最佳酒吧競賽官方合作夥伴的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」宣布，即日起至6月30日止只要於指定店家購買「裸鑽雪莉」，並上傳發票至官方LINE帳號活動頁面，除有多重好禮包相贈，還有機會抽中最大獎——「亞洲50最佳酒吧」香港3天2夜專屬行程，包含7月17日至19日香港雙人來回機票、住宿和亞洲50最佳酒吧體驗，親身體驗2023年度裸鑽雪莉攜手「亞洲50最佳酒吧」的迷人裸調魅力。

「裸鑽雪莉」這次以「亞洲50最佳酒吧」為主題的回饋消費者活動，目的就是希望能讓幸運兒親自體驗環境最舒適、調酒最迷人的優質酒吧，所帶來的五感極致震撼。「裸鑽雪莉」果香十足的特色，無論純飲、加冰塊或是作為調酒使用都極為合適，特別是最具經典的代表性裸調「裸鑽騷兒（Naked Sour）」，運用Sour在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味，味蕾瞬間被黑巧克力的甘甜緊緊包覆，酸甜絲滑的口感刺激舌尖上每一吋細胞，充分帶出酒感的全面性。

「裸鑽雪莉」在釀酒勾兌熟成工序中，額外在初次（或稱裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟陳至少6個月，由於木桶並未裝填過威士忌，可賦予酒體最為純粹的風味和原木特性，激盪出全新獨特的口感，酒液散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料氣息，帶有香草、水果和葡萄乾的細膩口感，並飄散濃郁的雪莉桶餘韻。

即使消費者沒有中獎，在家自己也可嘗試將裸鑽雪莉隨興搭配自己喜愛的材料，無論是下班後的MeTime或是放鬆時刻，都可以透過品質一流的酒液，詮釋出專屬於自我的初次雪莉桶勾兌藝術。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康