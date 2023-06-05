將洗版所有人的LV Shake！裝飾Twist包扣頭的全新美鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）從大受歡迎的Twist包包中汲取靈感，將極具雕塑立體感的LV鎖扣搬到鞋舌上，打造出全新散發柔美風格兼具品牌象徵意義的Shake系列鞋款，粗鞋跟的設計，能自在走路甚至跳舞。無論是漆亮面或是閃亮金屬材質，融合雋永與現代、年輕又優雅的風格，這個獨具特色的配件為鞋身增添歡樂有趣與自由奔放的時尚感。

全新Shake系列鞋款以饒富復古風情的方型鞋頭和V字輪廓的方型鞋根，勾勒出高跟鞋及露跟高跟鞋的鞋身輪廓。鞋跟有輕便好走的5.5公分到完美修飾身形的8.5公分兩種高度，採用亮麗的漆亮面小牛皮製成的Shake系列除了基本的黑色和裸色，也提供季節限定顏色，包括漆亮面玫紅色，以及飽滿的酒紅色和海軍藍色，均採用品牌最富盛名的Epi漆面小牛皮製作。