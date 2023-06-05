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將洗版所有人的LV Shake！裝飾Twist包扣頭的全新美鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登全新推出散發柔美風格兼具品牌象徵意義的Shake系列鞋款。圖／路易威登提供
路易威登全新推出散發柔美風格兼具品牌象徵意義的Shake系列鞋款。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）從大受歡迎的Twist包包中汲取靈感，將極具雕塑立體感的LV鎖扣搬到鞋舌上，打造出全新散發柔美風格兼具品牌象徵意義的Shake系列鞋款，粗鞋跟的設計，能自在走路甚至跳舞。無論是漆亮面或是閃亮金屬材質，融合雋永與現代、年輕又優雅的風格，這個獨具特色的配件為鞋身增添歡樂有趣與自由奔放的時尚感。

全新Shake系列鞋款以饒富復古風情的方型鞋頭和V字輪廓的方型鞋根，勾勒出高跟鞋及露跟高跟鞋的鞋身輪廓。鞋跟有輕便好走的5.5公分到完美修飾身形的8.5公分兩種高度，採用亮麗的漆亮面小牛皮製成的Shake系列除了基本的黑色和裸色，也提供季節限定顏色，包括漆亮面玫紅色，以及飽滿的酒紅色和海軍藍色，均採用品牌最富盛名的Epi漆面小牛皮製作。

除了高跟鞋及露跟高跟鞋，Shake系列另有搶眼的金色和銀色涼鞋、兩種高度的瑪麗珍鞋和5.5公分高的樂福鞋，每一款都能搭配不同的穿衣風格。瑪麗珍鞋款使用豹紋小馬皮材質製作，豹紋平底芭蕾舞鞋配有舒適的小鞋跟。Shake系列鞋款提供兩種鞋底厚度：短靴和涼鞋的腳背高度為9.5公分（高12公分的鞋跟和厚度2.5公分的鞋底）。

Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake涼鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake高跟鞋，40,200元。圖／路易威登提供
Shake高跟鞋，40,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake露跟高跟鞋，39,200元。圖／路易威登提供
Shake高跟鞋。圖／路易威登提供
Shake高跟鞋。圖／路易威登提供

高跟鞋 LV

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