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全員搶站自拍C位！愛馬仕工藝表捕捉俏皮一瞬間
上傳自拍美照無疑是所有現代人最熱衷的活動之一，不過如果連各種動物都加入搶著自拍，又會怎樣？英國設計師John Burton曾為愛馬仕（Hermès）創作2022年春夏系列中「愛馬仕的動態分享」（Hermès story）絲巾，勾勒一群專注於自拍活動的各種動物，以幽默趣味的方式重新詮釋了社交媒體的運用：長頸鹿打上它最好的領結、巨嘴鳥與烏龜頂著大禮帽、一位盛裝的公主騎士坐在木馬上拍下這難以置信的動物大集合... 如今，愛馬仕非凡的微型藝術工匠，則將這個讓人搶著按讚賞星星的另類宇宙躍然腕表表盤之上！
兩款全新的Arceau Hermès story「愛馬仕的動態分享」工藝腕表，分別薈萃不同的精妙工藝技法，將這John Burton輕鬆、俏皮的作品展現在僅38毫米的Arceau腕表上。其中一個版本重現絲巾圖案，以珍珠母貝為畫布，透過人手微繪工藝，呈現公主騎著木馬出現在各式動物環繞的中心，巨嘴鳥、烏龜、孔雀、燕子和兔子則在她身邊搶著中奪自拍得最佳位置。這豐富又活潑的圖案，均應由手工漆繪、拋磨及光滑處理，塗繪約20層左右的各色顏料、耗費八天的時間才能完成，配白金鑲鑽表殼限量並編號24只。
另一款圖案則結合木片鑲嵌、手工雕刻和寶石塗繪，配玫瑰金鑲鑽表殼，限量編號發行12只。這款圖案以木片鑲嵌工藝製作而成的老虎為主角，配綠松石色眼珠；俏皮可愛的老虎共運用了290枚從李木、鬱金香木、梣木、楓木和梧桐木等5種不同木材，經細心切割下來並仔細染色，工匠總共需花費五天的時間才能呈現所有細微差異。圍繞老虎周圍的蝴蝶、蜂鳥、 烏龜和孔雀等動物，則是透過手工雕刻和塗繪的金質貼花，呈現獨特的浮雕視覺效果。兔子和螳螂則是工匠耗時五天以多層次微繪工藝仔細繪成，為完整畫作注入活潑的生命力。
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