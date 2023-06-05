Swatch聯名Omega升級版登月表熱潮不減！全球專賣店再現排隊人龍

自今年3月Swatch與Omega「升級版」MoonSwatch登月表正式開賣，再度成為炙手可熱商品。而且採取僅在月圓夜製作與發售，掀起討論話題後，Swatch發揮創意，結合印第安人傳說，或是天文學概念，讓表款上的Moonshine Gold秒針，因應月份而有不同面貌，成為限定設計，所以即便日前已在全球77個地區開賣，仍舊吸引大批消費者搶買。

等到第三波上市，升級版的Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，於上月5日才在Swatch西門形象店首賣。而搶得頭香的排隊時間是36小時，幾乎是品牌公布銷售據點時就開始，讓逛街的民眾見狀，也驚呼「太誇張！」除了是這系列首度在台銷售之外，Swatch在Omega專利的Moonshine Gold秒針，針尖部分還裝飾粉紅色夜光塗層；因為這版本指針是在4月滿月時生產，而在天文學以及印第安人傳統裡，4月月圓，又被稱為「Full Pink Moon（粉紅滿月）」，以此為概念而設計。雖非限量銷售，但也僅有這波為「粉紅秒針」，屬於特別限定版本，受到消費者矚目，在拍賣平台上以溢價出售。當時民眾就在猜測，6月3日上市的MoonSwatch登月表是否又會成為特別版？

6月3日開賣升級版Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月表，表現「Floral Moon」傳說，再次成為限定款。圖／摘自Swatch instagram

Swatch也在日前給出了答案，這一次品牌擴大銷售區域，全球多達77個城市都能買到，台北101與西門形象店都在其中。而且延續先前版本概念，全新升級版MoonSwatch登月表，選在5月的月圓日製作，採用源自北美洲文化傳統為靈感，讓秒針上裝飾了白色花朵狀蕾絲圖案，表現「Floral Moon」傳說，再次成為限定款。所以，在Swatch全球專賣店前，依舊仍有許多消費者排隊想購買，也開始讓人期待下一次的月圓銷售日，品牌又會端出什麼創意設計。