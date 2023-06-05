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好可愛！ANA「皮卡丘彩繪機」啟航 搭機送3項紀念品
好想搭！日本航空公司「ANA」攜手「The Pokemon Company」參加「飛翔皮卡丘計畫」，已於6月4日推出特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」，首航班機由東京（羽田）飛往曼谷。除了可愛的彩繪機身之外，ANA也公佈一系列週邊備品，包括頭墊紙、空服員圍裙，通通都可見到寶可夢的身影。另外搭乘彩繪機的旅客，也可獲得3項紀念品，適合粉絲們蒐集。
ANA本次參與「飛翔皮卡丘計畫」的彩繪班機，為編號JA894A的波音787-9型客機，機體上彩繪了噴火龍，拉帝亞斯，拉帝歐斯，彩粉蝶等寶可夢，另外在引擎內側也有隱藏的寶可夢。同時包括機上的紙杯、頭墊紙、紙巾、空服員圍裙，都可見到飛翔皮卡丘的元素，並且播放相關登機音樂。搭乘彩繪機的旅客，將可獲贈「木札、貼紙以及搭機證明」等3項紀念品（部分航線或航班異常時可能無法發放）。此外，搭乘ANA國內或國際線航班的乘客，也可購買寶可夢原創商品。
目前ANA的皮卡丘彩繪機已經於6月4日啟航，目前執飛航線包括東京（羽田）至曼谷，還有往返新加坡、雅加達、馬尼拉、雪梨、溫哥華等城市，共計9條航線，尚未有台灣航線。
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