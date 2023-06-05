國際運安會睽違13年在台登場 飛安會改制運安會首召開

今年國際運輸安全協會年會在台灣舉行，5日至7日在台北寒舍艾美酒店登場，距上次在台舉辦睽違13年，也是我飛安會改制為運安會後首次召開。

運安會說，從僅調查航空事故，擴至鐵道、公路、水路，年會分享樣態更多，以及新科技應用調查，如地理資訊模擬系統、動畫事故重建等，加上我方也將太空事故納入調查範圍，值得借鏡先進國家經驗。

運安會代理執行長蘇水灶受訪表示，國際運輸安全協會每年舉行一次，邀請各國運輸安全首長參與，再由各國指派不同代表與會。今年輪到在台灣舉行，上次2010年舉辦，睽違13年，協會有18個會員，今年除了巴布亞紐幾內亞、獨立國協則，包括台灣在內，有16個會員國參與。

蘇水灶說，今年年會共35人與會，外賓30人、我國籍5人。因印度2日發生嚴重火車相撞事故，原預定3人出席減至2人，印度方主席緊急飛回處理。

對於年會討論議題，他說，三天會議中，首日安排各國經驗分享；第二日安排六大專題討論，包括新科技應用、太空事故調查、人為因素與運輸管理、安全管理系統、安全調查與司法調查挑戰、氣候變遷與COVID-19對運輸安全影響趨勢；第三天則安排各單位專題演講，並開放討論。

國際運輸安全協會目前有18個會員，包括阿根廷、澳洲、加拿大、芬蘭、法國、印度、日本、韓國、巴布亞紐幾內亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、獨立國協、新加坡、瑞典、台灣、英國、美國。