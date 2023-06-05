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MR頭戴裝置夯！Meta Quest 2降價台幣萬元有找 Quest 3今秋上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Meta今年秋季將推出新一代頭戴式裝置Meta Quest 3，提供VR及MR體驗。圖／Meta提供
Meta今年秋季將推出新一代頭戴式裝置Meta Quest 3，提供VR及MR體驗。圖／Meta提供

搶在蘋果WWDC發表全新MR頭戴顯示器之前，Meta搶先宣布今年秋季將推出最新一代頭戴式裝置Meta Quest 3，售價499.99美金（約新台幣15,340元）起，提供VR虛擬實境及MR混合實境體驗，並在上市時直接可體驗Quest 2中超過500款的VR遊戲。

Meta同時宣布Quest 2（128GB）有感降價至299.99美金（約新台幣9,205元），以及Quest Pro正式在台灣推出，並隨日前全球調價降至1049.99美金（約新台幣32,220元）。

Meta Quest 3結合高解析度的顯示器及餅乾光學（Pancake optics），此裝置是第一個搭載與高通共同開發的全新驍龍晶片組的頭戴式裝置。新一代驍龍晶片組比Quest 2中的驍龍GPU能提供2倍以上的圖像效能，讓大家在沉浸式遊戲中，享受更順暢的畫面及清晰的細節呈現。

Meta Quest 3使用Meta Reality技術，幫助使用者無縫地連結現實及虛擬世界，更聰明地理解現實世界中的物件。透過精準的色彩影像傳遞、創新的機器學習技術及空間理解功能，更流暢地同時與虛擬內容及現實世界互動。

Quest 3的鏡片設計較Quest 2輕薄40%，外型更加精美並提升配戴舒適度。Meta也重新設計Quest 3的Touch Plus控制器，採用流線型且更符合人體工學的外型，在優化追蹤技術後，控制器也移除外部追蹤感應環，讓控制器更像是手部的自然延伸。

此外，Meta也加入在Touch Pro中首次亮相的TruTouch觸覺回饋技術，且頭戴式裝置內建支援手部追蹤功能，因此無需控制器即可展開探索，透過Direct Touch技術直接運用雙手與虛擬物件互動。

Meta Quest 3結合高解析度的顯示器及餅乾光學，此裝置是第一個搭載與高通共同開發的全新驍龍晶片組的頭戴式裝置圖／Meta提供
Meta Quest 3結合高解析度的顯示器及餅乾光學，此裝置是第一個搭載與高通共同開發的全新驍龍晶片組的頭戴式裝置圖／Meta提供
Quest 3的Touch Plus控制器，採用流線型且更符合人體工學的外型。圖／Meta提供
Quest 3的Touch Plus控制器，採用流線型且更符合人體工學的外型。圖／Meta提供
Quest 3的鏡片設計較Quest 2輕薄40%，並提升配戴舒適度。圖／Meta提供
Quest 3的鏡片設計較Quest 2輕薄40%，並提升配戴舒適度。圖／Meta提供
Meta Quest 3使用Meta Reality技術，可同時與虛擬內容及現實世界互動。圖／Meta提供
Meta Quest 3使用Meta Reality技術，可同時與虛擬內容及現實世界互動。圖／Meta提供

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