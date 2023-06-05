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WWDC倒數計時！前進Apple Park周邊朝聖果粉必逛景點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
透過AR擴增實境功能帶你探索整個園區內部細節。記者黃筱晴／攝影
透過AR擴增實境功能帶你探索整個園區內部細節。記者黃筱晴／攝影

蘋果全球開發者大會WWDC23倒數計時，一系列精彩活動將於台灣時間6月6日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕，記者今年將前進現場帶來第一手現場直擊！而在發表會之前，今天則是搶先到Apple Park附近感受一下果粉聖地的氛圍。

位於Apple Park門口對面的Apple Park Visitor Center，是一般民眾平常就可以前往的店舖，外觀就是目前世界各地最常見蘋果直營店設計風格，圓潤線條的懸臂式碳纖維屋頂、自然木質天花板加上四面落地玻璃的通透開闊感，走進店內除了與一般直營店相同的完整產品線陳列販售之外，最特別的就是Apple Park園區AR導覽、最潮的蘋果咖啡廳，還有別處買不到的專屬設計T恤紀念品。

透過體驗區提供的iPad Pro，對準Apple Park園區3D模型，噹啷～AR擴增實境功能就能帶你探索整個園區內部，包括建築設計、自然通風建築運作細節，以及屋頂太陽能電力蓄積的過程。甚至可以觸控螢幕將屋頂拉起看進辦公室內部，或是拉動時間軸觀看Apple Park一整天24小時不同的樣貌。

已經產品全套入手但又想要買點什麼的果粉，當然不能錯過獨家紀念品區，目前只有販售Apple Park建築、經典彩虹Logo、運動聯名等3個系列的T恤，以及培養果粉從小做起的經典Logo包屁衣。雖然每天開門營業都會補新貨，但據說熱門商品經常到了當天下午就會賣完，不想空手而回記得早上就要前往採購。

建築另一側則是蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳，提供多樣飲品與精緻點心，有室內與室外座位，讓果粉買完商品可以坐下來喝杯咖啡歇歇腳。Visitor Center 2樓露臺區據說可以遠遠欣賞Apple Park宏偉主建築樣貌，可惜今日並未開放。

另外，距離Apple Park Visit Center大約10分鐘車程的「Infinite Loop 1」，則是蘋果舊辦公室所在地，這裡1樓也有另一間店鋪，硬體產品沒有那麼多，但有販售特別的馬克杯、保溫瓶、水壺、文具，以及與Apple Park Visit Center賣的完全不會撞衫的素色Apple T恤，也是資深果粉不能錯過的另一大朝聖地點。

再過不到24小時WWDC23就要揭幕了，除了肯定會有iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14等5大最新作業系統的功能發表之外，據傳也會有以下幾種新產品在發表會中同步亮相，包含大家最期待的全新MR頭戴顯示器Reality Pro、許多熱愛大螢幕果粉敲碗的15吋MacBook Air、升級使用蘋果自家晶片的Mac Pro，最新消息是據說Mac Studio也會登場。

iPad鏡頭拉近甚至可以看到建築物內部細節。記者黃筱晴／攝影
iPad鏡頭拉近甚至可以看到建築物內部細節。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center販售的經典彩虹Logo T恤。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center販售的經典彩虹Logo T恤。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop 1」是蘋果舊辦公室所在地，1樓也有Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop 1」是蘋果舊辦公室所在地，1樓也有Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
來到Apple Park Visitor Center別忘了來杯咖啡。記者黃筱晴／攝影
來到Apple Park Visitor Center別忘了來杯咖啡。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center獨賣別處買不到的園區意象T恤。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center獨賣別處買不到的園區意象T恤。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center每天都有絡繹不絕的遊客朝聖。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center每天都有絡繹不絕的遊客朝聖。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center內有家蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center內有家蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center最吸睛的就是Apple Park園區3D模型。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center最吸睛的就是Apple Park園區3D模型。記者黃筱晴／攝影
Apple Park現在是北美地區擁有LEED Platinum白金級認證、規模最大的辦公建築。Apple Park的電力來自多種100%再生能源，其中包括園區內的17兆瓦屋頂太陽能裝置和4兆瓦沼氣燃料電池。記者黃筱晴／攝影
Apple Park現在是北美地區擁有LEED Platinum白金級認證、規模最大的辦公建築。Apple Park的電力來自多種100%再生能源，其中包括園區內的17兆瓦屋頂太陽能裝置和4兆瓦沼氣燃料電池。記者黃筱晴／攝影

建築 咖啡廳

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