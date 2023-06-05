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「抹布水煮麵」牛肉麵店喊冤 外送員傳12分鐘影片打臉

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。圖／摘自爆怨公社。
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。圖／摘自爆怨公社。

位於台北市北投區石牌、以清燉口味聞名的一間牛肉麵名店，昨（4日）遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」，店家也在臉書爆料社團出面喊冤「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃！」；不料深夜外送員上傳完整12分鐘影片，直接打臉店家說法。

在完整12分鐘影片當中，可以看到牛肉麵店的店員原本在煮麵，之後隨手將抹布水擰進煮麵水裡；在短暫離開煮麵檯後，店員又回到煮麵檯前，以右手撈麵、左手拿碗，把麵放進碗裡。

完整影片上傳後，立即引發網友炸鍋，「有影片有真相，這下老闆不知道要拿甚麼東西保留法律追訴權？」、「不敢吃了」、「啊！我去北投都會去吃這家，救人啊」、「被打臉了」、「湯鍋水明明還在滾當中，騙說清潔，睜眼說瞎話」。

外送員 北投

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