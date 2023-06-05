愛馬仕年度主題活動 Astonishing！夕陽下的萬馬奔騰

濕地上的驚奇之旅

都已經傍晚七點多了，車窗外依舊艷陽熾烈，五月底的南法鄉間，麥田的金黃麥浪與周邊的高高低低的綠樹草叢，幾乎要形成梵谷的畫面。離開巴黎里昂車站，三個多小時的高鐵，換成巴士，再從亞維農、聖雷米、一路開到亞爾勒，已換穿高筒雨鞋的我們，一路昏睡加上疑惑，怎麼也猜不出窗景已經變成濕地後，何處會是我們的終點。

路越來越小，車子被一顆橫倒的大樹給擋住後，大夥兒只好下來在草地上步行。這時候來了一位騎在白馬上的牛仔爺爺，彷彿要我們跟著他走，沒多久開來三台巨型拖拉機，大家魚貫地爬上拖拉機上的長條板凳坐好，享受這趟風情十足的交通工具與濕地風景，中間還有馬車送來瓶裝茶飲。

約莫二十分鐘後，拖拉機停下。附近傳來空靈悠揚的樂聲，好似冰島歌手碧玉與王菲的綜合體，一位清麗的女歌手和她舉著音箱的兩個舞者，彷彿才從旁邊的滑翔機降落，一邊演出、一邊引領眾人繼續前行。在大家的好奇心引至最高點的時候，看到了飄著仙氣的階梯看台與圓形的沙地舞台。

但，走上看台時，居然要先經過一片池塘！這時才知道高筒雨鞋的用途，大家略感驚恐地踩在水中軟泥上、亦步亦趨，終於坐上座位。每個位子上備好雨衣與爆米花。這下應該要切入正題了吧。

與夕陽完美結合的萬馬奔騰馬術秀

八點半，地平線的遠方奔來了一大群白馬，由幾個牛仔領著，越來越近，居然就從看台前方池塘與沼澤蘆葦間來回奔馳，「金黃色夕陽下的白馬群體奔馳」在距離僅一公尺的眼前上演，這是什麼「動作大片」規格啊。讓來自都市的大家激動不已。

接著圓形沙地開始各種馬術演出，馬兒有跳躍、旋轉、單腳站立及各種技藝，男女騎師更是英勇，側騎、倒騎、九十度騎、飛身上馬…等等各種絕技輪番上陣，而且女歌手的演出還一直進行中，配合著顏色越來越橘、越燦爛的天空，種種大自然與靈性動物的無瑕融合，美得不可方物、無與倫比。

九點二十分，女歌手唱完最後一曲，帶著馬群、騎師離去，天空開始由橙轉紫，傳說中的魔幻時刻到來，彷彿「光之畫家」威廉透納的水彩畫，大秀也分秒不差地落幕。「Astonishing！」眾人在心中喊著，同時起立熱情鼓掌。

拖拉機再度現身，載著大家離去，牛仔們還帶著白馬群、提著燈騎來送別。讓人依依不捨。

下一站十點開始的露天晚宴，全都是符合自然主題的精彩蔬食，還有歡快熱鬧的吉他樂團演奏，營火始終不歇。一晚的美好直到凌晨才終了。

愛馬仕年度主題Astonishing

原來這是一場2023年愛馬仕的年度主題活動，「Astonishing Hermes！天馬行空！」。

從1987年、品牌成立一百五十週年開始，愛馬仕每年都會有一個年度主題，作為貫穿全年品牌精神與形象廣告之用。

今年的主題活動所在地是南法普羅旺斯亞爾勒的「卡馬格（Camargue）牧場」，也是歐洲最大的濕地區，這個500公頃的土地從1944年開始就是由羅宏家族經營，到現在已經傳承第四代，一開始騎馬迎接我們的就是羅宏家的89歲爺爺亨利羅宏。這塊沼澤地上，他們飼養了無數的半野馬與公牛，讓動物們於野地上自在地奔跑。這次參與演出的白馬、野馬、公牛，都全都是屬於羅宏家族。

愛馬仕家族的第六代，藝術總監皮耶亞力斯杜馬（Pierre-Alexis Dumas）在晚宴開場致詞時透露，這次合作才意外發現，1992年羅宏爺爺居然曾經頒給自己爸爸、愛馬仕第五代掌門人、尚路易杜馬，一張法國牛仔證書。「這個秘密對我來說，也是個Astonishing」。

纖瘦的靈性美女是電子民謠歌手Lyra Pramuk。整個演出是由馬賽的舞蹈創意團隊La Horde來規劃。

特別的是，這場讓人驚嘆的演出，現場完全看不到任何品牌logo或字母，完全是真誠自然地向愛馬仕起家的馬、馬術致敬。

晚宴的環形場地就是羅宏家的鬥牛場，找來亞爾勒當地的米其林一星主廚Armand Arnal和他的團隊來外燴，堪稱植物學家的主廚，擅長在他的有機菜園營造在地生態飲食，全植晚宴融合了卡馬格料理、日本料理與當地食材，完全呼應這次活動的風格。晚宴上的吉他演出是以重新詮釋吉普賽音樂聞名的Sol y Arte樂團。

「Astonishing是幻想的能力、是自我驚奇的能力」皮耶亞力斯杜馬感性地說。他分享了一個小故事：「小時候，有天我放學和妹妹在家，爸爸突然開車回家，叫我和妹妹一起出門，車子還沒熄火就喊：來！快跟我來！我們來到塞納河邊亞歷山大橋上，三分鐘後，太陽要下山前的魔幻時刻，整個巴黎的天空變成美麗的橘色，我永遠忘不了那個時刻，我想了很多次，一定是爸爸知道他必須要帶小孩去領略那個美麗魔幻時刻」。這是皮耶亞力斯杜馬的「Astonishing」。

據說愛馬仕第五代掌門人、尚路易杜馬逢人便說：「請保持驚奇之心（Astonishing）」，因為對愛馬仕來說，「驚奇感始終是創作的原動力」。驚奇是不可或缺的靈感觸發劑，否則我們將陷入沈悶無趣的日子。皮耶亞力斯杜馬堅信，可以透過反覆練習來培養驚奇的能力，例如：對大自然的觀察、對細節的關注、保持好奇心、珍惜不期而遇。