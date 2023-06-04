富而好禮的勞力士 為文明與文化做出深刻貢獻

所有人都知道勞力士，但可能並不知道它其實背後是個基金會。勞力士是由德國人「漢斯威爾斯多夫」於1905年在倫敦創立的瑞士製錶企業。但是勞力士錶廠的股權擁有者，是1944年創立的「威爾斯多夫基金會」，並不是上市公司；創辦人漢斯威爾斯多夫決定讓基金會確保錶廠的永續經營外，也進行慈善事業與捐贈。

這也足以說明為何我們這些年，我們看到的形象廣告都是品牌贊助的運動員與潛水家、登山家。以及為何勞力士贊助與推動了無數音樂、建築、電影、探險、永續的項目。因為主其事者不是用無限擴大商業利益來考量，體制上就是願意「做善事」，而且做好、做滿、做深刻。

以勞力士自己的說法，品牌是追求卓越，完美詮釋「恒動（Perpetual）」這個品牌關鍵字，精益求精、確立自身製錶傳統，並致力與文化藝術界、體育界、探險界的傑出人士與組織，以及保護地球的環保先鋒建立合作關係。

說起勞力士的襄贊歷史，半世紀以來，一直致力與全球各地出色的藝術家、專家及領先的文化機構積極合作。舉例來說，音樂方面，奧地利薩爾斯堡藝術節（Salzburg Festival），以及維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）的新年音樂會及仲夏夜音樂會。

建築方面，也先後委託米高格拉夫斯、妹島和世、隈研吾等知名建築師設計了出色的建築作品作為辦公場所。此外，勞力士還贊助全球最重要的建築論壇、威尼斯國際建築雙年展（International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia）。

電影方面。與美國電影藝術與科學學院合作，贊助奧斯卡金像獎，負責綠坊休息室（Greenroom），及奧斯卡理事會獎（Governors Awards）頒獎典禮。近年來，勞力士也是洛杉磯奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）創始支持者，協助保存電影行業歷史。也邀請馬丁史柯西斯、詹姆士卡麥隆等傳奇大導演擔任代言人。

最厲害、最讓人敬佩的，莫過於兩項人才資助計劃。

這兩三年「CSR企業社會責任」、「ESG企業永續責任」才在台灣被鼓吹，但勞力士早在1976年就成立勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise），提供科學、醫學、科技、創新、環境以及文化遺產相關領域上資金補助，創辦至今，共有3萬5500人報名參加，有155個得主，其中年紀最輕為24歲，最年長者則為74歲。為的就是為全世界培育新的領導人。