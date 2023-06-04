勞力士藝術節慶祝創藝計畫二十年 63位大師啟發藝術家

＊萬神殿等級的勞力士藝術節

五月底、春末夏初的雅典，天天陽光燦爛，將遍佈全市的古蹟映照得閃閃發光，但更璀璨的是上百名來自全球的頂級藝術家，他們都是為了「勞力士藝術節」來到這兒。雲門舞集的創辦人林懷民就是以「導師」的身份受邀，他說：「這可是萬神殿級的藝術家聚會」，每一位在他們所屬的領域都赫赫有名。

勞力士為了慶祝「創藝推薦資助計劃」推出二十週年，五月底在西方文明的搖籃、藝術和學習的誕生地、希臘文化的首都「雅典」，舉辦「勞力士藝術節」，為期一週於市內的九所藝術舞台、藝廊和公眾場館，舉辦三十多場的演出和活動。

藝術節分為兩階段。暖身期5月22日至25日，邀請多名希臘藝術家、以及勞力士歷屆門生和導師，出席十四場專業活動，如全日工作坊、大師班、公開演講、音樂表演及排練，活動免費對所有人開放。

5月26日至28日，藝術節正式展開。透過跨學科表演、展覽、閱讀、放映、裝置和討論，分享在七個領域（舞蹈、戲劇、音樂、電影、建築、視覺藝術、文學）、六十三組位勞力士傳奇導師和門生的非凡成就，以及雙方持續的創作關係，三天有十八個場次。演出及活動以低票價提供給民眾，門票收入用於支持合作機構的藝術計劃。

其中最為精彩、堪比奧斯卡頒獎典禮的就是「二十週年慶祝典禮」。首先是當地無伴奏女子合唱團莊嚴開場，優雅美麗的希臘女星擔任主持，第一個上台致詞的是81歲偉大的劇場導演羅伯威爾森，其次是86歲的視覺藝術大師瓊喬納斯，以及剛獲頒普立茲克獎的大衛齊柏菲爵士等巨匠。中間穿插歷屆門生的小提琴、現代舞等精彩演出，也緬懷已經逝世的八位導師。當中最驚豔的就是五屆葛萊美獎得主、當前世界最佳爵士女歌手戴安韋芙絲、音樂導師，和她的門生韓國歌手Song Yi Jeon的合唱，兩人即興互飆高音，將氣氛炒熱到最高點，然後，下一首歌聲中，所有的導師與門生一齊上台，接受全場的歡呼，偉大藝術家們二十年來的「成就貢獻」與「美好傳承」的精神，讓全場觀眾感動得熱淚盈眶！

緊接著到戶外廣場，又有另一個高潮。音樂大師菲利普格拉斯的門生、寶芝佐佐木，一邊彈奏小提琴，一邊帶領30位希臘歌手，演出結合噴泉與舞蹈的絕妙音樂表演。在星空下、涼風吹拂中，將雅典這塊聖地的靈性與神聖，詮釋得淋漓盡致。

＊藝術節七個領域的亮點

這次的藝術節某種程度也算是「創藝計畫」的成果發表會。邀來七個領域的歷屆門生呈現他們的近作，再請導師現場互動討論，

「舞蹈」領域，舞蹈門生柯迪亞圖蕾結合街舞與劇場風格的新作「ORO」，贏得滿堂彩，她的導師、當紅編舞家克莉絲朵派特也當場分享她為門生感到的驕傲與感動。林懷民的門生、巴西籍的阿杜，演出獨舞「FALL」，展現完美的平衡與力道，林懷民說，阿杜的舞都很怪、非典，但讓你看得全神貫注、目不轉睛。舞蹈門生邁爾斯戴卓則在5分49秒的投影倒數下將雙人芭蕾解構重現。另一位門生、中國編舞家桑吉佳則是在講座上分享他一路以來的創作理念。

「建築」領域很有意思，包括中國建築師趙揚在內的五位建築門生舉行聯展，每人彼此評論作品，所以在各自的展間裏，能看到瑞士的公共中庭、中國大理的文人宅邸、尼日融入地景的土樓、約旦充滿幾何之美的獨棟私宅、巴拉圭用磚疊成的半圓網狀建築。因為剛好今年的普立茲克獎藝術節前一天就在雅典衛城的阿提卡斯劇場舉行，所以導師像妹島和世、大衛齊柏菲爵士等建築大師也都參與了慶祝典禮。

「視覺藝術」非常精彩。門生們展出近作，像越南的潘濤阮的錄像作品，描繪農村的老人與兒童，相當真誠有力，完全深得導師瓊喬納斯的真傳。大衛霍克尼的門生、德國的馬提亞斯懷瑟，帶來三張新作，延續一貫的室內家具器物特寫，但增添了韓風、日系的符碼，相當漂亮，他笑著說，的確去了這兩個國家旅遊。日本的半田真規則展出屏風，連續四張黑白抽象風景，充滿張力。另一個展場的「裝置藝術」，還有自動彈奏的鋼琴、觀眾可以跟影像融入互動拍照、有哈哈鏡樂趣的作品、以及藝術家自己單人結合燈光與呼吸的類似劇場的表演。

「戲劇」方面，戲劇門生、當紅的舞台劇導演惠特尼懷特，找來兩位希臘當地演員一同演出她結合莎士比亞的文字及音樂的創作，非常好看，而且她本人的歌聲也非常好聽。

「電影」這次安排在戶外以露天電影院的形式播放門生的七部短片，大家一致公認最好的是以色列門生湯姆修法勒的「Katya’s Hand」，故事很簡單，就是一個單親媽媽要兼顧家庭和工地打零工的困境，但導演很有才，始終維持緊繃的力度，讓觀眾的心一直懸在半空中，還好是happy ending，林懷民因此說：「這個導演是好人」。放映會上的另一個高潮是奧斯卡最佳導演、阿方索卡朗來幫印度門生查譚雅塔姆哈尼站台，迎來熱烈的掌聲。

「音樂」主要安排在「二十週年慶祝典禮」上的各個演出環節，另外也有一個驚喜，音樂門生、澳洲作曲家賓福斯特為「翠安提音樂廳」現地創作了「The Predatory Chord」，二十幾個音箱高高低低、懸吊在幽暗高挑的空間，讓觀眾彷彿身在聲音的山谷中，享受神秘、環繞、流動的音符變幻。

「文學」比較難以演出呈現，所以安排了幾場創作分享會，讓門生討論寫作上的種種，及導師對他們的影響。有意思的是，導師、小說家柯姆托賓的門生、哥連巴雷特，因為創藝計畫認識了電影門生安瑪莉賈絲兒，兩人將正在討論的電影劇本挑出一段、邀請希臘當地演員以劇場形式演出，再讓導師柯姆托賓主持映後座談。

＊創藝計畫：贊助有潛力的門生跟大師學習

品牌的高度與使命感能到什麼地步？！讓勞力士來告訴你。

所有品牌都希望和藝術沾上邊，來凸顯質感，通常都是商品聯名，或者展覽合作。二十年前勞力士決定出手，直接選了七個領域：舞蹈、戲劇、音樂、電影、建築、視覺藝術、文學，讓有成就的大師挑選有潛力的門生，進行為期一年的「近身學習」。所以勞力士的藝術計畫，不但不圖利自家產品，反而是直接「承諾」深耕與培養全世界的藝術家，這是何等的氣魄。這就是「勞力士創藝推薦資助計劃」（Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative）的緣起。

大家熟悉的大導演馬丁史柯西斯、阿方索卡朗、張藝謀、賈樟柯，建築大師妹島和世、彼得尊托、大衛齊柏菲爵士，舞蹈大師林懷民，大畫家大衛霍克尼，大小說家瑪格麗特愛特伍、麥可翁達傑、童妮摩里森，大音樂家菲利普格拉斯….，以及其他數十位蜚聲國際的藝術家，都擔任過導師。

「勞力士創藝推薦資助計劃」繼承著品牌「藝術傳承・恒動不息」的核心精神。也彰顯品牌追求卓越的理念，完美詮釋「恒動（Perpetual）」這個詞。品牌一直擁有非凡宏大的願景，不吝付出，這項指導計劃也廣受肯定，成為藝術界的典範，彰顯勞力士作為文化贊助者的「承諾」。透過這個計劃，新晉藝術家有機會得到所屬領域的大師的指點，從而提升自信，發掘並盡展自己的創作潛能。

＊精挑細選的五大藝術活動場館

˙雅典音樂學院（Athens Conservatoire）：創立於1871年，是希臘最古老的表演藝術類學府。知名校友有季米特里斯米特羅普洛斯（鋼琴家、作曲家、指揮家）、瑪利亞卡拉絲（歌劇演唱家）等，也為希臘國家交響樂團、希臘國家劇院培育人才。

˙Stavros Niarchos基金會文化中心（Stavros Niarchos Foundation Cultural Center）：是一家成立於1996年的私人慈善組織，找來建築大師倫佐皮亞諾在2017建造完成了一座文化中心，包含了希臘圖書館、兩座演出禮堂的希臘歌劇院，以及17萬平方米的綠色景觀公園。

˙雅典國家當代藝術館（EMST：National Museum of Contemporary Art）：成立於2000年，是雅典唯一致力於收藏希臘及世界當代藝術的國立博物館。館內總面積1.8萬平方米，外觀是現代主義風格。所在地原來是屬於啤酒廠的舊廠房，後來1994被收歸國有。

˙雅典音樂廳（MEGARON：Athens Concert Hall）：落成於1991年，共有2個大廳和2個小廳。還設有專門收藏音樂類典籍的圖書館。因為聲學效果與設計出色，雅典音樂廳列名於世界百大廳院之一。外觀屬於現代主義的建築。