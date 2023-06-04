靈魂的拷問！Miu Miu推全新Matelassé工藝Arcadie包

為了探索超現實與現實間的當代可能，Miu Miu發表全新形象視覺，由時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、超模Gigi Hadid入鏡，透過兩種截然不同風格，演繹揉和Matelassé工藝的全新Arcadie包款。

Steven Meisel本次為Miu Miu拍攝的風格從美國藝術家Margaret D. H. Keane（以下簡稱Margaret）的「大眼睛」風格中得到啟發，Margaret筆下的女性或女孩常具有不合比例的大眼瞳孔，她們的眼神清亮透澈，宛如直視著靈魂深處，也還原了女孩心中最原始的純真映射；同時由於Margaret擁有兩種不同繪畫風格，因此形象視覺也嘗試以兩種不同風格拍攝，將Margaret與Miu Miu一樣不屈不撓、追求自由的態度，藝術化呈現。

除了Gigi Hadid入鏡，由Steven Meisel拍攝的形象視覺，展現了現實與超現實的藝術交集。圖／Miu Miu提供

在平面視覺或影像中，Gigi Hadid不時與運用Matelassé工藝形塑的Wander包款或Arcadie包款一同入鏡，只見Gigi Hadid時而跨坐在木欄邊，背景呈現迷濛夢幻的綠色情境，時而則跨坐在高背的木椅上，托腮沈思並望向遠方；而在包款單獨入鏡的影像中，Wander包款或Arcadie包款被擬人化，「安坐」於板凳、木椅或木桌一側。