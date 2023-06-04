快訊

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正一級淹水警戒

3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒

台大學生劉家儀香港哀悼六四傳遭捕 港警僅公告「拘捕4人」

蘇澳區漁會前進台北花博行銷黑鮪魚 吸引民眾試吃美味

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活動，吸引民眾試吃品嘗黑鮪魚的美味。圖／縣政府提供
「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活動，吸引民眾試吃品嘗黑鮪魚的美味。圖／縣政府提供

宜蘭縣蘇澳區漁會為推廣南方澳漁港黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產，今天前往台北花博公園舉辦「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活動，縣長林姿妙出席並邀請民眾嘗鮮，頒發感謝狀給三多屋關係企業，感謝該企業在疫情期間連續3年出高價買下南方澳第一鮪。

為了讓都會區消費者了解黑鮪、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產美味，此次活動邀請「三多屋關係企業」及「蘇澳區漁會家政班」等海鮮料理商家達人參與，現場安排專業師傅進行黑鮪魚切割秀，並由蘇澳區漁會陳春生總幹事介紹黑鮪魚，提供美味的黑鮪魚沙拉、黑鮪魚鮮粥及酥炸魚柳試吃，還有黑鮪魚生魚片丼飯及照燒黑鮪魚丼飯等販售，民眾吃得津津有味。

宜蘭蘇澳鎮是黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。黑鮪魚因營養價值高、肉質鮮美，讓喜愛海鮮的老饕趨之若鶩，南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存高規格處理漁獲，讓黑鮪魚端上餐桌前保持粉紅透亮，甜美鮮嫩。

今年南方澳第一鮪拍賣的黑鮪魚重達320公斤， 月前由縣長林姿妙主持拍賣以每公斤7千元、總價224萬元賣出，創下歷年來最高紀錄。

宜蘭縣政府為了感謝三多屋關係企業在疫情期間，連續3年以高價標下南方澳第一鮪，林姿妙今特別頒發感謝狀，感謝三多屋關係企業參與，也鼓勵民眾多選購國內優質水產品，希望透過台灣食魚文化推廣，帶動經濟發展。

活動現場數尾來自宜蘭縣南方澳的大黑鮪魚，讓人眼睛為之一亮。圖／縣政府提供
活動現場數尾來自宜蘭縣南方澳的大黑鮪魚，讓人眼睛為之一亮。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府感謝三多屋關係企業在疫情期間，連續3年以高價標下南方澳第一鮪，林姿妙今天特別頒發感謝狀。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府感謝三多屋關係企業在疫情期間，連續3年以高價標下南方澳第一鮪，林姿妙今天特別頒發感謝狀。圖／縣政府提供
歡迎到宜蘭縣南方澳品嘗黑鮪魚大餐。圖／縣政府提供
歡迎到宜蘭縣南方澳品嘗黑鮪魚大餐。圖／縣政府提供
南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存高規格處理漁獲，讓黑鮪魚保持粉紅透亮、甜美鮮嫩的好品質。圖／縣政府提供
南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存高規格處理漁獲，讓黑鮪魚保持粉紅透亮、甜美鮮嫩的好品質。圖／縣政府提供

黑鮪魚 蘇澳 林姿妙

延伸閱讀

花博周日500份鮪魚免費吃 李四川、林姿妙行銷宜蘭農漁產

女消防員遭性騷究責籲友善職場 林姿妙：已調查

im.B詐騙案／郭正亮揭陳歐珀退選內情太勁爆：大到宜蘭很多人都知道

林姿妙擔任競總主委、張勝德總幹事 力挺黃琤婷戰立委

相關新聞

蔡阿嘎5雷店名單...旅日達人評這家：真的不好吃！網友駁「親子丼超推」

國內知名百萬YouTuber蔡阿嘎日前發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，一上架便引發網友負評如潮，雖影片已緊急下架...

麥當勞甜心卡在這家漢堡王「買A送B」 網驚呆：1卡2用

麥當勞甜心卡在漢堡王也能用嗎？可以的！有網友在FB粉專「爆廢公社二館」PO出照片，漢堡王汐止大同店在門口貼出「持麥當勞甜...

蘇澳區漁會前進台北花博行銷黑鮪魚 吸引民眾試吃美味

宜蘭縣蘇澳區漁會為推廣南方澳漁港黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產，今天前往台北花博公園舉辦「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活...

Jennie登台獻唱、日韓女神團聚 香奈兒東京重現達卡大秀

香奈兒（Chanel）於2023年6月1日星期四假東京核心區的東京國際展示場（Tokyo Big Sight），重現了去...

法式清新風格飾品助攻！舉手投足就能成為視覺焦點

整體造型的完成度，不僅服裝要講究，連同搭配的飾品也不容馬虎。因此agnès b. BIJOUX夏季首飾系列，就在設計中運用彩色琺瑯、粉嫩色編繩，與輕盈服飾相搭襯，煥發清新耀眼。而法國亞歷山卓髮飾則推出自信光采系列，綴飾施水晶、珍珠元素，不但增添高雅質感，也能為穿搭帶來亮麗出眾的個人風格。

「艾蜜莉在巴黎」天菜男星、名模朴秀珠合體裝可愛！一同替迪士尼100歲慶生

魔法王國迪士尼DISNEY生日快樂！美國時尚品牌TOMMY HILFIGER因此推出了聯名系列，藉以紀念迪士尼的100周年。形象廣告邀請了「007」繼任人選之一，也是影集「艾蜜莉在巴黎」天菜男星Lucien Laviscount、韓國名模朴秀珠、唱歌演繹雙棲的劉憲華Henry Lau來拍攝，合體「裝」可愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦