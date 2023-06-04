蘇澳區漁會前進台北花博行銷黑鮪魚 吸引民眾試吃美味

宜蘭縣蘇澳區漁會為推廣南方澳漁港黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產，今天前往台北花博公園舉辦「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活動，縣長林姿妙出席並邀請民眾嘗鮮，頒發感謝狀給三多屋關係企業，感謝該企業在疫情期間連續3年出高價買下南方澳第一鮪。

為了讓都會區消費者了解黑鮪、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產美味，此次活動邀請「三多屋關係企業」及「蘇澳區漁會家政班」等海鮮料理商家達人參與，現場安排專業師傅進行黑鮪魚切割秀，並由蘇澳區漁會陳春生總幹事介紹黑鮪魚，提供美味的黑鮪魚沙拉、黑鮪魚鮮粥及酥炸魚柳試吃，還有黑鮪魚生魚片丼飯及照燒黑鮪魚丼飯等販售，民眾吃得津津有味。

宜蘭蘇澳鎮是黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。黑鮪魚因營養價值高、肉質鮮美，讓喜愛海鮮的老饕趨之若鶩，南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存高規格處理漁獲，讓黑鮪魚端上餐桌前保持粉紅透亮，甜美鮮嫩。

今年南方澳第一鮪拍賣的黑鮪魚重達320公斤， 月前由縣長林姿妙主持拍賣以每公斤7千元、總價224萬元賣出，創下歷年來最高紀錄。