Jennie登台獻唱、日韓女神團聚 香奈兒東京重現達卡大秀
香奈兒（Chanel）於2023年6月1日星期四假東京核心區的東京國際展示場（Tokyo Big Sight），重現了去年底在西非塞內加爾首都達卡發表的2022/23 Métiers d'art工坊系列「香奈兒 - 達卡」大秀。包括品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、小松菜奈（Nana Komatsu）、JENNIE、朴敘俊（Seo Jun Park）、王一博、台灣演員陳柏霖、李沐、日本女星菊地凜子（Rinko Kikuchi）、橋本愛（Ai Hashimoto)等人都出席大秀。 JENNIE更於秀後派對驚喜登台演出，掀起當晚高潮。
由香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）與Maisons d'art工坊創意激盪出的香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列，設計受到70年代能量的啟發，大量色彩與印花與品牌符碼交織出此系列的精神。這次東京大秀也比照去年在達卡發表時伴隨一系列結合時尚、電影、舞蹈、文學、當代藝術與音樂的藝文活動，以東京的方式捕捉到這座城市的藝術神髓。
去年12月在達卡大現場地司法宮前演出的Slow Show，這次也在抵達東京國際展示場的入口處重現，不過該支舞碼經過編舞家Dimitri Chamblas重新編排，並由來自東京多摩美術大學（Tama University of Fine Arts）的舞者演出。在這次大秀開始前，日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix共同演出Ichika Nito的作品The World Is Still Beautiful；隨後在小提琴與鋼琴伴奏中，帶來坂本龍一的傳奇作品Merry Christmas Mr. Lawrence，致敬這位傑出的日本音樂藝術家。
秀後派對則由日本樂團Chai、塞內加爾裔歌手Nix 與日本吉他手Ichika Nito攜手揭開序幕。身為BLACKPINK成員之一的品牌大使JENNIE，接著驚喜登台演出，帶來重新詮釋的You & Me，Fly me to the Moon與Killing me Softly等經典爵士曲目的融合版歌曲。隨後由日本DJ Peli的打碟表演與法國雙人電子樂團Polo & Pan的表演為當晚畫上休止符。
比照前幾場秀的秀後藝文交流活動，次日香奈兒邀請了350位主修時尚、美術、設計與管理學院的東京學生參與品牌服飾名品部全球總裁Bruno Pavlovsky與多位品牌大使與品牌好友的座談；旗下著名的Lesage刺繡工坊與Montex刺繡工坊，也共同於東京舉辦刺繡手作坊。
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