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Jennie登台獻唱、日韓女神團聚 香奈兒東京重現達卡大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使JENNIE秀後派對演出，穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑白棋盤格山茶花印花洋裝、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使JENNIE秀後派對演出，穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑白棋盤格山茶花印花洋裝、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供

香奈兒（Chanel）於2023年6月1日星期四假東京核心區的東京國際展示場（Tokyo Big Sight），重現了去年底在西非塞內加爾首都達卡發表的2022/23 Métiers d'art工坊系列「香奈兒 - 達卡」大秀。包括品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、小松菜奈（Nana Komatsu）、JENNIE、朴敘俊（Seo Jun Park）、王一博、台灣演員陳柏霖、李沐、日本女星菊地凜子（Rinko Kikuchi）、橋本愛（Ai Hashimoto)等人都出席大秀。 JENNIE更於秀後派對驚喜登台演出，掀起當晚高潮。

香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿香奈兒2023/24秋冬前導系列米色斜紋軟呢短裙。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿香奈兒2023/24秋冬前導系列米色斜紋軟呢短裙。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
女演員菊地凜子穿香奈兒2023/24秋冬前導系列勃根地紅色羊毛斜紋軟呢針織開襟衫、短裙，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
女演員菊地凜子穿香奈兒2023/24秋冬前導系列勃根地紅色羊毛斜紋軟呢針織開襟衫、短裙，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供

由香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）與Maisons d'art工坊創意激盪出的香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列，設計受到70年代能量的啟發，大量色彩與印花與品牌符碼交織出此系列的精神。這次東京大秀也比照去年在達卡發表時伴隨一系列結合時尚、電影、舞蹈、文學、當代藝術與音樂的藝文活動，以東京的方式捕捉到這座城市的藝術神髓。

大秀前在東京國際展示場的入口處，由編舞家Dimitri Chamblas重新編排的Slow Show，由來自東京多摩美術大學的舞者演出。圖／香奈兒提供
大秀前在東京國際展示場的入口處，由編舞家Dimitri Chamblas重新編排的Slow Show，由來自東京多摩美術大學的舞者演出。圖／香奈兒提供
大秀前在東京國際展示場的入口處，由編舞家Dimitri Chamblas重新編排的Slow Show，由來自東京多摩美術大學的舞者演出。圖／香奈兒提供
大秀前在東京國際展示場的入口處，由編舞家Dimitri Chamblas重新編排的Slow Show，由來自東京多摩美術大學的舞者演出。圖／香奈兒提供

去年12月在達卡大現場地司法宮前演出的Slow Show，這次也在抵達東京國際展示場的入口處重現，不過該支舞碼經過編舞家Dimitri Chamblas重新編排，並由來自東京多摩美術大學（Tama University of Fine Arts）的舞者演出。在這次大秀開始前，日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix共同演出Ichika Nito的作品The World Is Still Beautiful；隨後在小提琴與鋼琴伴奏中，帶來坂本龍一的傳奇作品Merry Christmas Mr. Lawrence，致敬這位傑出的日本音樂藝術家

大秀開始前，日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix伴隨小提琴與鋼琴的演奏，帶來坂本龍一的傳奇作品Merry Christmas Mr. Lawrence。圖／香奈兒提供
大秀開始前，日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix伴隨小提琴與鋼琴的演奏，帶來坂本龍一的傳奇作品Merry Christmas Mr. Lawrence。圖／香奈兒提供
大秀開始前日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix共同演出Ichika Nito的作品The World Is Still Beautiful。圖／香奈兒提供
大秀開始前日本吉他手Ichika Nito與塞內加爾裔歌手Nix共同演出Ichika Nito的作品The World Is Still Beautiful。圖／香奈兒提供
秀後派對演出。圖／香奈兒提供
秀後派對演出。圖／香奈兒提供

秀後派對則由日本樂團Chai、塞內加爾裔歌手Nix 與日本吉他手Ichika Nito攜手揭開序幕。身為BLACKPINK成員之一的品牌大使JENNIE，接著驚喜登台演出，帶來重新詮釋的You & Me，Fly me to the Moon與Killing me Softly等經典爵士曲目的融合版歌曲。隨後由日本DJ Peli的打碟表演與法國雙人電子樂團Polo & Pan的表演為當晚畫上休止符。

比照前幾場秀的秀後藝文交流活動，次日香奈兒邀請了350位主修時尚、美術、設計與管理學院的東京學生參與品牌服飾名品部全球總裁Bruno Pavlovsky與多位品牌大使與品牌好友的座談；旗下著名的Lesage刺繡工坊與Montex刺繡工坊，也共同於東京舉辦刺繡手作坊。

香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》日本東京大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》日本東京大秀。圖／香奈兒提供
女演員李沐穿著香奈兒2023/24秋冬前導系列黑色皮穿鍊滾邊斜肩上衣、百慕達短褲、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
女演員李沐穿著香奈兒2023/24秋冬前導系列黑色皮穿鍊滾邊斜肩上衣、百慕達短褲、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
男演員陳柏霖穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑白細格紋斜紋軟呢外套、配戴香奈兒J12 黑色腕表。圖／香奈兒提供
男演員陳柏霖穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑白細格紋斜紋軟呢外套、配戴香奈兒J12 黑色腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使JENNIE穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色山茶花釦飾斗篷、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使JENNIE穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色山茶花釦飾斗篷、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敍俊穿香奈兒2023/24秋冬前導系列米白滾邊針織開襟衫。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敍俊穿香奈兒2023/24秋冬前導系列米白滾邊針織開襟衫。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色立體山茶花飾口袋絲綢長外套，配戴香奈兒J12 Cybernetic腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列黑色立體山茶花飾口袋絲綢長外套，配戴香奈兒J12 Cybernetic腕表。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使橋本愛穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列勃根地紅黑格紋斜紋軟呢外套、百慕達短褲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使橋本愛穿香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列勃根地紅黑格紋斜紋軟呢外套、百慕達短褲。圖／香奈兒提供

東京 日本 香奈兒 藝術家 BLACKPINK

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