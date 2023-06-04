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「艾蜜莉在巴黎」天菜男星、名模朴秀珠合體裝可愛！一同替迪士尼100歲慶生

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
名模朴秀珠（左）、劉憲華Henry Lau（中）英國男星Lucien Laviscount（右）和共同拍攝DISNEY X TOMMY系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
名模朴秀珠（左）、劉憲華Henry Lau（中）英國男星Lucien Laviscount（右）和共同拍攝DISNEY X TOMMY系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

魔法王國迪士尼DISNEY生日快樂！美國時尚品牌TOMMY HILFIGER因此推出了聯名系列，藉以紀念迪士尼的100周年。形象廣告邀請了「007」繼任人選之一，也是影集「艾蜜莉在巴黎」天菜男星Lucien Laviscount、韓國名模朴秀珠、唱歌演繹雙棲的劉憲華Henry Lau來拍攝，合體「裝」可愛。

迪士尼深受不同世代所喜愛的經典角色，包括米奇、米妮、布魯托、高飛、唐老鴨及黛西，皆以日本漫畫風格重新詮釋，成為了與時尚品牌TOMMY HILFIGER聯名系列主題。品牌以俏皮的元素點綴橄欖球衫、卡其褲及西裝外套，並將TH字母Logo和米奇經典輪廓融入細節之中，還可發現漫畫風米奇在襯衫及襯衫洋裝上的Ithaca伊薩卡條紋上嬉戲。滿版印花和手繪草圖的設計是向迪士尼的原創致敬，而米妮輪廓及Polka Dots圓點設計則為Polo衫和T恤增添了滿滿活力。Tommy Hilfiger先生也表示「米奇家族和TOMMY HILFIGER品牌碰撞出珍藏版學院經典系列，是我們迄今為止最有趣的合作之一」。而台灣自6月6日至7月6日之間，只要加TOMMY HILFIGER官方LINE帳號為好友，就能下載DISNEY X TOMMY期間限定貼圖，一同慶祝迪士尼的100歲生日。

鄧紫棋身穿林書豪與PALLADIUM聯名款服飾與鞋款現身機場，展現率性穿搭風格成為注目焦點。圖／摘自instagram
鄧紫棋身穿林書豪與PALLADIUM聯名款服飾與鞋款現身機場，展現率性穿搭風格成為注目焦點。圖／摘自instagram

除了DISNEY和TOMMY HILFIGER的合作之外，球星林書豪與PALLADIUM聯名系列，同樣在網路上引起討論。雖然品牌快閃店已經在5月底結束，但作為林書豪好友之一的鄧紫棋，仍然不忘力挺，身穿聯名款服飾與鞋款現身機場。身材嬌小的鄧紫棋與作為籃球員的林書豪，穿起同一聯名系列卻不違和，展現率性的機場穿搭風格成為注目焦點。

名模朴秀珠（左）、英國男星Lucien Laviscount（中）和劉憲華Henry Lau共同拍攝DISNEY X TOMMY系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
名模朴秀珠（左）、英國男星Lucien Laviscount（中）和劉憲華Henry Lau共同拍攝DISNEY X TOMMY系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

名模朴秀珠詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供
名模朴秀珠詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供

英國男星Lucien Laviscount詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供
英國男星Lucien Laviscount詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供

劉憲華Henry Lau詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供
劉憲華Henry Lau詮釋DISNEY X TOMMY系列服飾。圖／TOMMY HILFIGER提供

6月6日至7月6日之間，只要加TOMMY HILFIGER官方LINE帳號為好友，就能下載DISNEY X TOMMY期間限定貼圖，一同慶祝迪士尼的100歲生日。圖／TOMMY HILFIGER提供
6月6日至7月6日之間，只要加TOMMY HILFIGER官方LINE帳號為好友，就能下載DISNEY X TOMMY期間限定貼圖，一同慶祝迪士尼的100歲生日。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列圖章托特袋，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列圖章托特袋，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列男裝滿版圖案短袖襯衫，6,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列男裝滿版圖案短袖襯衫，6,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列徽章鍊帶包，6,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列徽章鍊帶包，6,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列高筒帆布鞋，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列高筒帆布鞋，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列男連帽教練外套，12,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列男連帽教練外套，12,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列女裝圖章卡其短裙，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列女裝圖章卡其短裙，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

DISNEY X TOMMY系列女裝Polka Dots短版Polo衫，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
DISNEY X TOMMY系列女裝Polka Dots短版Polo衫，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

迪士尼 品牌 米奇 林書豪 鄧紫棋

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